Die Mastercard Aktie zeigte sich am 15. März 2025 mit einem Kursanstieg von 0,66 Prozent positiv und notierte bei 482,43 EUR. Der Zahlungsdienstleister konnte in den letzten Handelstagen seine Börsenposition festigen und profitiert weiterhin von strategischen Krypto-Partnerschaften. Trotz kurzfristiger Verluste von 13,64 Prozent im letzten Monat bleibt die Jahresentwicklung mit einem Plus von 8,70 Prozent durchaus erfreulich. Die Aktie liegt derzeit 18,51 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief, aber immer noch 15,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch.

Unternehmenstermine und Dividende

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Mastercard ?

Für die kommende Woche steht am 18. März 2025 die Teilnahme am Bank of America Electronic Payments Symposium an - ein wichtiger Termin für Anleger. Darüber hinaus hatte Mastercard zuletzt am 10. Januar 2025 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,76 USD ausgezahlt. Mit einer Marktkapitalisierung von 438,6 Milliarden Euro bleibt der Konzern einer der Schwergewichte im globalen Finanzsektor.

Anzeige

Mastercard-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Mastercard-Analyse vom 16. März liefert die Antwort:

Die neusten Mastercard-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Mastercard-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 16. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Mastercard: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...