Gold explodiert auf 3.000 USD: Produktionsstart steht kurz bevor: Diese Goldmine könnte Anleger reich machen!

Während die globale Schuldenorgie immer absurdere Ausmaße annimmt und Zentralbanken das Papiergeld entwerten, wird Gold zur Notwendigkeit für jeden, der sein Vermögen sichern will.

Gold ist das ultimative Schutzschild gegen finanzielle Erosion! In den letzten etwa fünf Jahrzehnten hat sich der Goldpreis um über 7.200 % verteuert, während die US-Staatsverschuldung um rund 6.600 % auf mittlerweile auf unvorstellbare 36,5 Billionen Dollar angewachsen ist - Tendenz stark steigend.

Wer nicht nur vom Goldpreis profitieren, sondern sein Investment renditemäßig noch hebeln möchte, sollte über physisches Gold hinausblicken. Deutlich höhere Gewinne lassen sich mit angehenden Goldproduzenten generieren, da diese zumeist vor einer Neubewertung stehen. Ein Unternehmen, das genau diesen entscheidenden Moment erreicht hat, ist West Red Lake Gold Mines (WKN: A3DXMA).

West Red Lake Gold Mines - Der nächste Goldproduzent Kanadas!

West Red Lake Gold (WKN: A3DXMA) steht vor der finalen Produktions-Phase und wird noch in diesem Jahr mit der Produktion beginnen. Die Madsen-Mine, die sich in der legendären Goldregion Red Lake in Ontario, Kanada, befindet, ist bekannt für ihre außergewöhnlich hochgradigen Goldvorkommen. In wenigen Monaten wird hier eine historische Produktion mit neuester Technik reaktiviert, was West Red Lake Gold (WKN: A3DXMA) in eine völlig neue Bewertungskategorie katapultieren müsste.

Mit einer großen hochgradigen Goldressource, die durchschnittlich 8,2 Gramm Gold pro Tonne enthält, besitzt die Madsen-Mine eine der besten Förderqualitäten der Branche. Die neue Infrastruktur, wozu auch der 1,4 km lange Verbindungsstollen zählt, der das frühere Westportal mit dem neuen, modernen Ostportal der Mine verbindet, ist bereits auf ein effizientes Produktionsumfeld ausgerichtet. Der baldige Produktionsstart positioniert West Red Lake Gold (WKN: A3DXMA) zu einer der wenigen neuen Minen, die 2025 ihren Betrieb aufnehmen werden.