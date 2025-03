Air Liquide Wacker Chemie Aktie - die grossen US-Techs waren gestern. Und jetzt kommt? Vielleicht ja eine Air Liquide? Trotz Rekordhoch? Oder lieber eine Wacker Chemie, die mit der Bauchemie vom 500 Mrd EUR Sondervermögen profitieren wird? Mit 40% Asienanteil kann man die 20% US-Umsatzanteil kompensieren? Spannende Aktien. Dabei kommt der Platow Brief bei beiden Werten zu klaren Handlungsempfehlungen. Lesen, werten und berücksichtigen, sofern man sich wiederfindet in den Einschätzungen: Air Liquide und Wacker Chemie - Europa wird wichtiger Donald Trump führt die USA augenscheinlich in eine Rezession. ...

