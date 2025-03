Die Grenke AG verzeichnet einen Kursrückgang von 0,71% auf 13,92 EUR laut Daten vom 14. März 2025. Der IT-Leasing-Spezialist zeigt damit eine anhaltende negative Tendenz, nachdem die Aktie im letzten Monat bereits 17,95% an Wert verloren hat. Besonders auffällig ist die Jahresentwicklung mit einem Minus von 40,17%. Der Finanzdienstleister aus Baden-Baden bewegt sich aktuell zwar 3,52% über seinem 52-Wochen-Tief, bleibt aber deutlich unter dem Jahreshöchststand. Mit einer Marktkapitalisierung von 647,2 Millionen Euro zählt Grenke zu den kleineren börsennotierten Unternehmen im deutschen Finanzsektor.

Kommende Veranstaltungen könnten Impulse geben

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Grenke ?

In den kommenden Tagen stehen wichtige Termine für das Unternehmen an. Am 18. März 2025 wird Grenke bei einer Roadshow der MM Warburg & Co präsent sein, gefolgt von einer weiteren Roadshow im Investment Banking-Bereich am 19. März. Anfang April folgt dann die Veröffentlichung des Geschäftsverlaufs für das erste Quartal 2025, was Anlegern neue Erkenntnisse zur finanziellen Entwicklung des IT-Leasing-Spezialisten liefern wird.

Anzeige

Grenke-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Grenke-Analyse vom 16. März liefert die Antwort:

Die neusten Grenke-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Grenke-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 16. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Grenke: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...