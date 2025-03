Die Ypsomed-Aktie verzeichnet weiterhin leichten Druck an den Märkten. Am 15. März 2025 fiel der Kurs um 0,14 Prozent auf 344,75 Euro. Diese Entwicklung reiht sich in den größeren Trend der letzten Wochen ein, bei dem das Papier innerhalb eines Monats etwa 7,45 Prozent an Wert einbüßte. Trotz des aktuellen Rückgangs zeigten sich am Vortag positive Signale, als die Aktie in der SIX SX-Sitzung zwischenzeitlich Kursgewinne verbuchen konnte. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,7 Milliarden Euro bleibt das Schweizer Unternehmen für medizinische Injektions- und Infusionssysteme ein bedeutender Akteur im Gesundheitssektor.

Anstehender Termin könnte neue Impulse bringen

Für Investoren dürfte besonders der 18. März 2025 von Interesse sein. An diesem Tag wird Ypsomed am KeyBanc Healthcare Forum teilnehmen, was möglicherweise neue Impulse für die Aktie bringen könnte. Angesichts der aktuellen Bewertungskennzahlen - darunter ein KGV von 39,28 für 2025 - wird die weitere Kursentwicklung mit Spannung erwartet.

