Bochum - Im ersten Sonntagsspiel des 26. Bundesliga-Spieltags hat Eintracht Frankfurt 3:1 beim VfL Bochum gewonnen.Bereits vor dem Beginn des Spiels kam es zu einem Eklat, da ein Banner der Gästefans ein Flucht- und Rettungstor bedeckte. Da sich die Ultras weigerten, das Fluchttor freizumachen, schickte Schiedsrichter Felix Zwayer die Teams zunächst wieder in die Kabine. Erst mit einer Verzögerung von 50 Minuten ging es dann los. Es ist nicht das erste Mal, dass es wegen Zaunfahnen der Gäste in Bochum zu Problemen kommt: Bei einem Spiel gegen den VfB Stuttgart gab es im Januar 2024 eine knapp einstündige Unterbrechung.Als es dann tatsächlich losging, begannen die Bochumer mutig und erarbeiteten sich einige gute Chancen. In der 27. Minute brachte Rasmus Kristensen dann aber die Gäste per Abstauber in Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Jean Bahoya auf 2:0 - er musste nach einem perfekten Querpass von Hugo Ekitiké nur noch einschieben.In der zweiten Halbzeit kontrollierten die Frankfurter lange das Spielgeschehen und ließen kaum Räume für die Bochumer frei. Im weiteren Verlauf drängten die Hausherren aber zunehmend auf den Anschlusstreffer, was in der 73. Minute dank Philipp Hofmann belohnt wurde. In der Nachspielzeit machte aber Michy Batshuayi schließlich den Sieg für die Eintracht klar, die damit wichtige Punkte im Kampf um die internationalen Plätze sammelte und weiter auf dem vierten Platz steht. Bochum bleibt unterdessen auf dem 16. Rang mitten im Abstiegskampf.Für Bochum geht es nach der Länderspielpause am 28. März in Leverkusen weiter, Frankfurt ist am Tag darauf gegen den VfB Stuttgart gefordert.