Die Aktie von Archer-Daniels-Midland (ADM) hat sich am Wochenende stabilisiert und notiert derzeit bei 43,13 EUR (Stand: 16. März 2025). Trotz eines leichten Kursgewinns am Freitag bleibt die Wertschätzung für den Anteilsschein des weltweit führenden Nahrungsmittel- und Agrarkonzerns an der Börse weitgehend unverändert. Im Monatsvergleich verzeichnet die ADM-Aktie einen Verlust von 4,75 Prozent, während die Jahresperformance mit minus 21,15 Prozent deutlich schwächer ausfällt. Bemerkenswert sind die aktuellen Bewertungskennzahlen: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von aktuell 11,49 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,24 erscheint die Aktie nach traditionellen Bewertungsmaßstäben günstig.

Dividendenerhöhung im ersten Quartal 2025

Im Februar 2025 hat Archer-Daniels-Midland die vierteljährliche Dividende leicht angehoben. Nach 0,50 USD im November 2024 schüttet der Konzern nun 0,51 USD je Aktie aus. Mit einer Marktkapitalisierung von 20,8 Milliarden Euro bleibt ADM trotz der aktuellen Kursschwäche ein Schwergewicht im Nahrungsmittelsektor.

