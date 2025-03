Die KWS Saat Aktie konnte ihren positiven Trend in der vergangenen Woche weiter ausbauen. Am 14. März 2025 wurde das Papier des renommierten Saatgutunternehmens bei 57,05 EUR gehandelt, was einem Anstieg von 0,62% gegenüber dem Vortag entspricht. Der aktuelle Kurs vom 16. März liegt bei 57,35 EUR und zeigt damit eine stabile Entwicklung. Auf Monatssicht verzeichnet die Aktie einen Zuwachs von 2,05%, während die Jahresentwicklung mit einem Plus von beachtlichen 22,54% deutlich positiver ausfällt. Mit einer Marktkapitalisierung von 1,9 Milliarden Euro bleibt KWS Saat ein wichtiger Player im Agrarbereich.

Finanzielle Kennzahlen zeigen solide Basis

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei KWS Saat ?

Die aktuellen Finanzkennzahlen des Unternehmens präsentieren sich in einem gesunden Rahmen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2025 wird mit 8,95 angegeben, während das aktuelle KUV bei 1,13 liegt. Der Cash-Flow pro Aktie beträgt 4,06 EUR, was zu einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 14,11 führt. Diese Werte deuten auf eine solide Bewertung des Unternehmens hin, das in mehr als 70 Ländern mit spezialisierten Saatgutlösungen tätig ist.

Anzeige

KWS Saat-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue KWS Saat-Analyse vom 16. März liefert die Antwort:

Die neusten KWS Saat-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für KWS Saat-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 16. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

KWS Saat: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...