News von Trading-Treff.de Valneva hat sehr interessante Zeiten vor sich. Die Notierungen sind am Donnerstag vor dem Osterwochenende an der heimischen Börse in Paris um 1,7 % nach oben gerutscht. Damit konnte die Aktie immerhin einen Schlusskurs in Höhe von 3,05 € verbuchen. Zudem gelang es so auch, die wichtige runde Marke von drei Euro zu überwinden. Das gilt als gutes Zeichen. Ob die Aktie damit bereits aus der Krise ist, wird sich noch zeigen ...

