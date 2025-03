Die SAF-HOLLAND Aktie verzeichnete am 16. März 2025 einen leichten Rückgang von 0,11%, wobei der Kurs bei 17,38 EUR schloss. Trotz dieser marginalen Abwärtsbewegung zeigt die Aktie im Monatsvergleich eine positive Entwicklung mit einem Plus von 1,16%. Anleger richten nun ihre Aufmerksamkeit auf die bevorstehende Veröffentlichung der Quartalsergebnisse für Q4 2024, die für den 20. März 2025 angekündigt ist. Der globale Anbieter von Fahrwerksystemen und Komponenten für die Nutzfahrzeugindustrie bereitet sich außerdem auf seinen Capital Markets Day vor, der nur eine Woche später am 27. März stattfinden wird.

Bewertungskennzahlen bleiben attraktiv

Mit einer Marktkapitalisierung von 764,4 Millionen Euro wird die Aktie des Nutzfahrzeugzulieferers derzeit zu fundamentalen Kennzahlen gehandelt, die auf eine mögliche Unterbewertung hindeuten. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2025 wird mit 7,03 beziffert, während das Kurs-Cashflow-Verhältnis bei 3,89 liegt - beides Werte, die im Branchenvergleich als günstig eingestuft werden können.

