EQS-News: SAF-HOLLAND SE / Schlagwort(e): Personalie

Veränderung im Aufsichtsrat der SAF-HOLLAND SE



07.04.2025 / 15:27 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veränderung im Aufsichtsrat der SAF-HOLLAND SE Ingrid Jägering legt Aufsichtsratsmandat mit Ablauf der Hauptversammlung am 20. Mai 2025 nieder

Erweiterung des Aufsichtsrats auf sechs Mitglieder vorgeschlagen Bessenbach, 07. April 2025. Die SAF-HOLLAND SE teilt mit, dass sich Frau Ingrid Jägering entschieden hat, ihr Aufsichtsratsmandat mit Ablauf der Hauptversammlung am 20. Mai 2025 niederzulegen. Für die Nachbesetzung schlägt der Aufsichtsrat den Aktionären der SAF-HOLLAND SE mit der heutigen Einladung zur Hauptversammlung vor, Frau Dagmar Rehm in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen. Dagmar Rehm verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung insbesondere in den Bereichen Accounting & Controlling, Finance & Treasury, Risk Management sowie Compliance und Business Development. Sie fungierte zuletzt als Finanzvorständin der juwi AG, einem der führenden Projektentwickler für Windkraft- und Solaranlagen weltweit, und ist seit 2021 als selbstständige Unternehmensberaterin tätig. Im Falle ihrer Wahl durch die Hauptversammlung soll Frau Rehm auch als Vorsitzende des Prüfungsausschusses der SAF-HOLLAND SE Frau Jägering nachfolgen. Dr. Martin Kleinschmitt, Vorsitzender des Aufsichtsrats der SAF-HOLLAND SE, erklärt dazu: "Ingrid Jägering hat das Unternehmen über die letzten sechs Jahre als stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats und als Vorsitzende des Prüfungsausschusses mit außerordentlich hohem Sachverstand und Expertise unterstützt. Dafür möchten wir ihr im Namen des Aufsichtsrats und des Vorstands sehr herzlich danken. Für ihre persönliche und berufliche Zukunft wünschen wir Ingrid Jägering alles erdenklich Gute. Wir freuen uns, den Aktionären auf der Hauptversammlung Frau Rehm als unabhängige und sehr kompetente Nachfolgerin zur Wahl in den Aufsichtsrat vorschlagen zu können." Der Vorstand und der Aufsichtsrat der SAF-HOLLAND SE werden der Hauptversammlung am 20. Mai 2025 darüber hinaus vorschlagen, den Aufsichtsrat von bisher fünf auf sechs Mitglieder zu erweitern. Der Vorschlag erfolgt vor dem Hintergrund, dass die Anforderungen an den Aufsichtsrat und dessen Mitglieder in den letzten Jahren erheblich gewachsen sind. Dies ist zum einen auf die stetig steigende Zahl rechtlicher und regulatorischer Vorgaben zurückzuführen. Zum anderen ist die Aufsichtsratstätigkeit aufgrund des starken Wachstums des SAF-HOLLAND Konzerns - insbesondere in Folge der Akquisition von Haldex sowie weiterer Unternehmen - in den vergangenen Jahren komplexer und umfangreicher geworden. Als zusätzlichen Kandidaten schlägt der Aufsichtsrat der SAF-HOLLAND SE, gestützt durch die Empfehlung seines Nominierungs- und Vergütungsausschusses, Herrn Hans-Werner Kaas vor. Herr Kaas ist Diplom-Wirtschaftsingenieur und war von 1991 bis 2024 für die Unternehmensberatung McKinsey & Company, Inc. an den Standorten Frankfurt am Main sowie Cleveland und Detroit in den USA als Senior Partner tätig. Er hat weltweit führende Unternehmen aus den Bereichen Automotive, Industrie, Technologie und Maschinenbau in Bezug auf Wachstumsstrategien, operative Transformation, Performanceverbesserung und Organisationseffizienz beraten. Seit 2024 ist Herr Kaas als Managing Partner der von ihm gegründeten HWK Advisory LLC tätig. "Wir sind sehr froh, dass wir Herrn Kaas als Kandidaten für unseren Aufsichtsrat gewinnen konnten", sagt Dr. Martin Kleinschmitt und fügt hinzu: "Mit seinem internationalen Hintergrund, den Erfahrungen in der nordamerikanischen Industrie und weitreichendem Know-how im Bereich Automotive sowie weiteren produzierenden Industriezweigen ist er eine ideale Ergänzung für unser Gremium." Die Hauptversammlung der SAF-HOLLAND SE wird in diesem Jahr am 20. Mai 2025 erneut als physische Veranstaltung in Lohr am Main stattfinden. Die Einladung und vollständige Tagesordnung sind auf der Website des Unternehmens unter https://corporate.safholland.com/de/investor-relations/hauptversammlung sowie im Bundesanzeiger verfügbar. Kontakt: Dana Unger VP Investor Relations, Corporate & ESG Communications Tel: +49 6095 301 949 dana.unger@safholland.de Alexander Pöschl Senior Manager Investor Relations, Corporate & ESG Communications Tel: +49 6095 301 117 alexander.poeschl@safholland.de Michael Schickling Senior Manager Investor Relations, Corporate & ESG Communications Tel: +49 6095 301 617 michael.schickling@safholland.de Über SAF-HOLLAND Die SAF-HOLLAND SE ist ein international führender Hersteller von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten für Trailer, Lkw und Busse. Durchschnittlich etwa 5.700 engagierte Mitarbeitende weltweit erwirtschafteten im Jahr 2024 einen Umsatz 1.877 Mio. Euro. Die Produktpalette umfasst unter anderem Achs- und Federungssysteme für Trailer sowie Sattelkupplungen und Kupplungssysteme für Lkw, Anhänger und Sattelauflieger als auch Brems- und EBS-Systeme. Daneben entwickelt SAF-HOLLAND innovative Produkte zur Erhöhung der Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit von Nutzfahrzeugen. Mit den Marken SAF, Holland, Haldex, Assali Stefen, KLL, Neway, Tecma, V.Orlandi und York erreichte der Konzern im Jahr 2024 in den wichtigsten Regionen weltweit starke Marktpositionen unter den Top 3. Auf sechs Kontinenten beliefert SAF-HOLLAND Hersteller im Erstausstattungsmarkt. Im Aftermarket-Geschäft liefert das Unternehmen Ersatzteile an die Servicenetzwerke der Hersteller sowie an den Großhandel und über ein umfassendes globales Vertriebsnetz an Endkunden und Servicestützpunkte. SAF-HOLLAND SE ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und zählt zu den Werten des SDAX (ISIN: DE000SAFH001). Weitere Information erhalten Sie unter www.safholland.com .



07.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com