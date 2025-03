München (ots) -Die DEL-Playoff-Viertelfinals starten mit einem Knall - insgesamt 23 Tore und zweimal Overtime-Entscheidungen! Das bisher spektakulärste Duell liefert sich Ingolstadt mit einem 5:4-Overtime-Sieg gegen Nürnberg. Nach einem 0:2-Rückstand kämpft sich Ingolstadt zurück und dreht das Spiel zum 4:2 - doch Nürnberg gleicht spät aus. In der Verlängerung sorgt Wojciech Stachowiak in Unterzahl per Konter für die Entscheidung. Der Matchwinner erklärt nach einem "rusty" Start: "Der Instinkt übernimmt einfach, man denkt nicht viel auf dem Eis." ERC-Trainer Mark French lobt sein Team: "Wir haben einen Weg gefunden." Nürnbergs Coach Mitch O'Keefe bleibt kämpferisch: "Es wird eine harte und lange Serie. Wir müssen am Prozess festhalten." Die Chance zur Revanche gibt es bereits am Dienstag (ab 18.45 Uhr, live bei MagentaSport).Die Eisbären Berlin setzen sich mit einem 5:1-Heimsieg gegen Straubing durch. Vor 14.200 Fans machte der Titelverteidiger mit 4 Treffern in den letzten beiden Dritteln alles klar. "5:1 hört sich sehr gut an, aber das bedeutet nicht so viel", warnt Lean Bergmann. Straubing hofft auf die Wende im 2. Spiel am Mittwoch (18.45 Uhr, live bei MagentaSport).Ein echtes Statement setzte Köln in Bremerhaven: Die Haie überrollten die Fischtown Pinguins mit 5:0. Trotz des deutlichen Sieges bleibt Moritz Müller nüchtern: "Es ist nur ein Spiel. Es ist egal, wie das jetzt ausgegangen ist." Am Dienstag (live ab 19.15 Uhr) wollen die Haie zu Hause nachlegen.Spannung pur auch in Mannheim: Die Adler gewinnen gegen Red Bull München mit 2:1 nach Verlängerung. In einer intensiven Partie mit zahlreichen Chancen brachte Tom Kühnhackl die SAP Arena mit seinem Overtime-Tor zum Beben. "Wenn du so eine Serie gegen München hast, das hat schon fast Finalcharakter", so der Matchwinner. Spiel 2 steigt am Mittwoch (live ab 19.15 Uhr) im SAP Garden.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips aller Viertelfinal-Paarungen der 1. Runde am Sonntag. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle benennen. Weiter geht es mit Eishockey bei MagentaSport am Dienstag. Ab 18.45 Uhr setzen die Nürnberg Ice Tigers ihre Serie gegen Hauptrundengewinner ERC Ingolstadt fort. Nun - es ist einiges zu erwarten" wie wir heute gelernt haben.ERC Ingolstadt - Nürnberg Ice Tigers 5:4 (OT)Der ERC Ingolstadt feiert einen 5:4-Overtime-Sieg gegen Nürnberg und legt in der Playoff-Serie vor - doch es ist ein wildes Auf und Ab! Die Ice Tigers starten stark, führen früh 2:0, doch Ingolstadt dreht im 2. Drittel auf und macht aus dem Rückstand eine 4:2-Führung. Doch das Spiel bleibt verrückt: Nürnberg schlägt spät zurück, gleicht mit einem Doppelschlag in 57 Sekunden zum 4:4 aus und zwingt die Partie in die Verlängerung. Dort entscheidet Ingolstadts Wojciech Stachowiak in Unterzahl per Konter.Alle 9 Tore des Overtime-Krimis - hier im clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=aXVsUHZvSEw3eGxId25iR3JGVlRuYzlTYkFWWFpvdTJoT1VvTGdDRm5mYz0=Nürnbergs William Graber kassiert 31 Sekunden vor Schluss eine 2-Minuten-Strafe wegen Spielverzögerung, nachdem er den Puck über das Plexiglas befördert - hier im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YS8xS01ZQ1ZEcU9VRyszYm5BVTJIbjJ5Tnl2UEpHUldjNzArRVMzbm5FZz0=Wojciech Stachowiak, Matchwinner und Overtime-Torschütze zum 5:4 für den ERC Ingolstadt in Unterzahl: "Am Anfang waren wir ein bisschen rusty. Wenn man über eine Woche kein Spiel gemacht hat, ist es schwer, reinzukommen. Aber im 2. Drittel haben wir das besser gemacht. Letztendlich haben wir bis zum Ende gekämpft - und der Sieg ist unser."Über sein entscheidendes Tor in der Overtime: "Der Instinkt übernimmt einfach, man denkt nicht viel auf dem Eis. Wenn man zu viel nachdenkt, verliert man. Es war einfach ein Schuss - zum Glück ist er reingegangen. Wir haben Heimrecht, und das wollten wir auf jeden Fall nutzen." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TTVJRVV1WG45Zkc2N21OTjBjWVd3U3FCdFJMYlBiL2NueUhEWTBMbzZ5Zz0=Mitch O'Keefe, Trainer der Nürnberg Ice Tigers, über die Niederlage: "Es war definitiv ein emotionales Spiel. Es gibt einige Dinge, die wir unbedingt verbessern müssen. Ich glaube, es wird eine harte und lange Serie. Wir sind überzeugt, dass wir jeden schlagen können, wenn wir unser Spiel richtig spielen. Also müssen wir am Prozess festhalten und uns auf das nächste Spiel zu Hause vorbereiten." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SVdDM2ZDMUVTT0JoeU54bHY2ZWdjblB6N1grU3E2dUxjVERERDBKZnB1VT0=Mark French, Trainer des ERC Ingolstadt, über den verrückten Sieg: "Nürnberg ist ein gutes Team, das hart arbeitet. Ich fand, dass wir im 1. Drittel etwas untätig waren. Ich bin stolz auf unsere Jungs, dass sie sich daraus gekämpft haben. Sie haben im 1. Drittel 2 Tore erzielt, aber wir konnten mit 4 Treffern zum 4:2 kontern. Dann haben wir in kurzer Zeit 2 Gegentore kassiert, aber wir haben einen Weg gefunden. Es war schön zu sehen, wie Wojciech das Spiel entschieden hat. Ich glaube nicht, dass es unsere beste systematische Leistung war, aber am Ende zählt der Sieg." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MDBMZjFUY3FSeVFORURJTzU2a1YyOTEyalBFRjYzOEFJeWZQNDlvOEczUT0=Eisbären Berlin - Straubing Tigers 5:1Souverän und problemlos setzen sich die Eisbären vor eigenem Publikum im 1. Spiel der Serie gegen Straubing durch wie auch schon viermal in der Hauptrunde. Mit jeweils 2 Treffern in den letzten beiden Dritteln gestaltete die Mannschaft von Serge Aubin das Ergebnis hinten raus sogar noch richtig deutlich. Nächster Stopp in der Serie: Mittwoch, 18.45, dann am Pulverturm in Straubing.Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=QldaRlNkNWtvV0YxRmxJVUZ6MFpZU3M0dXR2Vy9ud2FOdG9mdUZwMGJpWT0=Lean Bergmann, Spieler Berlin: "5:1 hört sich sehr gut an. Aber das bedeutet nicht so viel. Ich glaube, man hat gemerkt, dass in den Playoffs die Zweikämpfe ein bisschen intensiver sind. Gefühlt haben wir mehr in Überzahl als in Unterzahl gespielt. Das hat vielleicht den Spielfluss ein bisschen kaputtgemacht. Aber ich denke im Großen und Ganzen haben wir ein gutes Spiel abgelegt." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZXF5VGRrWXlFK3NBOXZxODVDMkFmZmRyRDRSbFlieWQ3MmNoQWE0cjlaMD0=Jonas Stettmer, Torhüter Berlin: "Wir sind definitiv happy. Wir waren definitiv die bessere Mannschaft, haben genau das umgesetzt, was wir wollten. Jetzt müssen wir genauso weiterspielen und dann läuft's gut weiter." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=em9kRjlybmVNRlM1aWpMK3VDRU5PenlGZUxENWFwOHpaQlhHY3p1U0FkST0=Rob Leask, Co-Trainer Straubing: "Das 1. Drittel war gar nicht so schlecht. Wir hatten ein paar Chancen. Aber gegen so eine Mannschaft, die sehr wenige Chancen braucht, um Tore zu schießen, müssen wir unsere Chancen nutzen, wenn wir sie bekommen. Danach, als das Spiel länger geworden ist, hatten sie mehr Chancen. Mit Spielern wie Ronning oder Pföderl oder den anderen. Wenn die eine Chance haben, ist sie drin. 5:1 ist vielleicht ein bisschen zu hoch, dafür, wie das Spiel gelaufen ist." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VnhpckFBME1ZSUMrbGJMaytPVmVOMkVQRk1RSFlaTitpbXBocVZhcTJrRT0=Fischtown Pinguins Bremerhaven - Kölner Haie 0:5Das war deutlich! Bereits das letzte Spiel in der Hauptrunde gegen Bremerhaven gewannen die Haie 4:1 in Köln. Diesmal wurde es noch einen Tick deutlicher. Besonders in den letzten beiden Dritteln zeigten sich die Kölner mit jeweils 2 Toren hocheffizient. Weiter geht es in der Serie am Dienstag, ab 19.15 Uhr.Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=aGZWMElIdEdFYzluRW5TZlMxeFFIVFNFV0lhM04xZkhPRFFJU1VCdVIrQT0=Ziga Jeglic, Spieler Bremerhaven: "Die Special Teams waren der Schlüssel heute. Sie haben im Powerplay getroffen, wir konnten das nicht. Wir hatten einige gute Szenen, im 5 gegen 5. Wir haben ein ordentliches Spiel gespielt. Es ist eine Best-Of-7-Serie. Wir freuen uns auf die nächsten Spiele." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dmovdGtMVG1PbkVodzF2ZEpPQlR4Mzk4VzhVSkJTdU13NTJ5V0xRdGd5Yz0=Fabian Herrmann, Spieler Bremerhaven: "Es ist ein bisschen frustrierend. Aber, mein Gott, was spielt das für eine Rolle? Jeder, der gedacht hat, wir gewinnen die Serie 4:0: Aufwachen! So ist es nicht. Wir haben das erste Spiel verloren. Mund abwischen, weitermachen!" Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UkRCSTVJSE1iL1BZa1NzVUZOOWhJZmkxa1VxRzRTaFpYWmVPNUIzekNEUT0=Moritz Müller, Spieler Köln: "Wir haben über 60 Minuten weitergespielt. Der Start war so ein bisschen ein Abtasten, da hatte Bremerhaven auch viel vom Spiel. Wir haben alle fürs Team gespielt, uns in die Schüsse reingeworfen, sehr kompakt gespielt, hatten gute Special Teams, Unterzahl/Überzahl. Aber es ist nur ein Spiel. Es ist egal, wie das jetzt ausgegangen ist. Am Ende ist es nur ein Sieg. Wir müssen weitermachen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bzdSYmg1OUhrTkVXMEVibzM2V0V5RFFaS0RteWMyd2ZDQTYzMkF0T3BIRT0=Julius Hudacek, Torhüter Köln: "Es war ein wirklich hartes Spiel. Das Ergebnis lässt es wie ein einfaches Spiel aussehen. Aber es war bei Weitem kein einfaches Spiel. Bremerhaven hat sehr aggressiv angefangen. Wir hatten heute ein perfektes PK (penalty killing, d. Red.). Sie hatten viele PPs (Powerplays, d. Red.), viele Chancen, viele Schüsse. Wir haben wie ein Team gespielt. Wir haben uns vor der Serie genau darüber unterhalten. Das haben wir heute gemacht. Wir haben uns gegenseitig geholfen. Genau so wollen wir spielen, genau so wollen wir uns in den Playoffs zeigen, wie ein Team." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RHZhZk15ZG1EUVNwZi9uTC9CbnBnYmU1YkJDTjIxZzljaHQ3NlpabVRkaz0=Adler Mannheim - EHC Red Bull München 2:1 (IOT)Die Adler legen in der Serie vor! Zwei Minuten vor Ende der Overtime entschied Tom Kühnhackl das Spiel zugunsten der Mannheimer. Die Münchener glichen im 2. Drittel zwischenzeitlich aus und haben jetzt noch sechs Spiele, um die Serie zu ihren Gunsten zu biegen und ins Halbfinale einzuziehen.Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=OGxNSGdsODFGN1hkb2FyVmswVmJYclhGRUl2TWk3aDdqVHo1WTdyZG0yaz0=Marc Michaelis, Spieler Mannheim: "Das ist Playoff-Eishockey. Schüsse zum Tor, Rebounds. Ich glaube, München hatte in den ersten 2 Minuten so einen ähnlichen: Abgefälscht. So Dinger gehen rein. Es war glücklich für uns." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bHBLV3crUC9MdmU1TjN0c3Z1VHVJWmxab0hBK25LY1kvUUJ5dk95Z1FuVT0=Tom Kühnhackl, Mannheimer Siegtorschütze zu seinem Treffer: "Luki (Lukas Kälble, d. Red.) hat die Scheibe aufs Tor gebracht. Dann der Zweikampf von Plachti (Matthias Plachta, d. Red.), der den Schläger weggenommen hat. Die Scheibe ist irgendwie zu mir gekommen. Dann hab ich 2-3 Mal hingehalten und dann war sie zum Glück drin."...zum Spiel: "Wenn du so eine Serie gegen München hast, das hat schon fast Finalcharakter. Von daher müssen wir jedes Spiel Vollgas geben. Das ist uns heute nicht gelungen. Aber wir haben zum Glück den Sieg eingefahren und das ist in den Playoffs das Einzige, was zählt." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aTVocHBQdVdCYjNmTmlDb1lPMFA5WDhLVmdSRGdYTWJBVVNJZ3prRWNGQT0=Eishockey live bei MagentaSportDEL-Playoffs - Viertelfinals - Runde 2Dienstag, 18.03.2025DEL-Playoffs - Viertelfinaleab 18.45 Uhr: Nürnberg Ice Tigers - ERC Ingolstadtab 19.15 Uhr: Kölner Haie - Pinguins BremerhavenMittwoch, 19.03.2025DEL-Playoffsab 18.45 Uhr: Straubing Tigers - Eisbären Berlinab 19.15 Uhr: EHC Red Bull München - Adler MannheimPENNY DEL Playoffs - komplett live:Ab Dienstag, 01. April 2025: Halbfinale (Modus Best of 7)Ab Donnerstag, 17. April 2025: Finale (Modus Best of 7)Länderspiele und TurniereFrauen WM: 10. - 20. April 2025 (deutsche Spiele plus k.o.-Runde)WM-Countdown Männer: ab 16. April Slowakei - DeutschlandU18 WM: 24. April - 04. Mai 2025 (deutsche Spiele plus k.o.-Runde)Männer WM: 09. - 25. Mai 2025 (deutsche Spiele plus k.o.-Runde)Pressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5991855