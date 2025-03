Berlin - Die AfD-Bundestagsabgeordnete Ulrike Schielke-Ziesing will in der nächsten Legislatur für den Vorsitz des Haushaltsausschusses kandidieren. "Wer von uns für den Vorsitz kandidiert, entscheiden die AfD-Haushälter des neuen Bundestages, ich möchte mich dort bewerben und würde mich freuen, wenn ich nominiert werde", sagte Schielke-Ziesing dem Nachrichtenmagazin Politico.Ihre Chancen für eine Nominierung stehen gut - der aktuelle haushaltspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Peter Boehringer, war bereits von 2018 bis 2021 Vorsitzender des Haushaltsausschusses und will sich kein zweites Mal auf den Posten bewerben, wie er dem Portal sagte. Er will sich in Zukunft mehr europapolitischen Themen widmen. Im Bundestag war es bisher üblich, dass der Vorsitzende des Haushaltsausschusses aus den Reihen der größten Oppositionsfraktion kommt.