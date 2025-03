Der Betreiber von Chili's und Maggiano's profitiert von Menüoptimierung, Restaurantrenovierungen und zielgerichteten Marketingkampagnen für jüngere Zielgruppen.

Brinker International, der Mutterkonzern von Chili's Grill & Bar und Maggiano's Little Italy, hat eine bemerkenswerte Finanzentwicklung vorgelegt. Der Aktienkurs schloss am Freitag bei 128,00 Euro, was einen beeindruckenden Anstieg von fast 195 Prozent im 12-Monats-Vergleich darstellt, obwohl die Aktie aktuell rund 30 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 184,00 Euro notiert.

Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 steigerte Brinker den Umsatz auf 1,346 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 1,064 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Die vergleichbaren Restaurantumsätze stiegen um 27,4 Prozent, wobei Chili's mit einem Plus von 31,4 Prozent besonders stark zulegte, während Maggiano's einen Anstieg von 1,8 Prozent verzeichnete. Die operative Gewinnmarge verbesserte sich auf 11,5 Prozent, gegenüber 5,8 Prozent im Vorjahr. Der Nettogewinn belief sich auf 118,5 Millionen US-Dollar, was einem Gewinn pro Aktie von 2,80 US-Dollar entspricht.

Strategische Initiativen unter CEO Hochman

CEO Kevin Hochman hat mehrere Initiativen zur Wiederbelebung der Marke Chili's eingeleitet. Dazu gehört eine Vereinfachung der Speisekarte, um die betriebliche Effizienz zu steigern und die Gästezufriedenheit zu erhöhen. Gleichzeitig investiert das Unternehmen in die Renovierung seiner Restaurants, um das Gasterlebnis zu verbessern - bis 2026 sollen 200 Standorte modernisiert werden.

Die verstärkten Werbekampagnen zielen gezielt auf eine jüngere Zielgruppe ab und haben bereits zu einer Steigerung des Kundenverkehrs um 19 Prozent beigetragen. Diese Maßnahmen spiegeln sich im langfristigen Kursbild wider: Während die Aktie in den vergangenen 30 Tagen um knapp 16 Prozent nachgegeben hat, liegt sie mit einem Plus von über 33 Prozent deutlich über ihrem 200-Tage-Durchschnitt.

Ausblick und Prognosen

Brinker hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 aktualisiert und erwartet nun einen Gesamtumsatz zwischen 5,15 und 5,25 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich im Bereich von 7,50 bis 8,00 US-Dollar liegen.

Der starke Kursanstieg seit dem 52-Wochen-Tief - die Aktie hat sich seit dem Tiefpunkt im April 2024 bei 41,40 Euro mehr als verdreifacht - unterstreicht das Vertrauen der Investoren in die strategische Ausrichtung und Marktleistung des Unternehmens. Trotz der jüngsten Korrektur vom Jahreshöchststand deutet der RSI-Wert von 63,4 auf eine weiterhin solide Marktposition hin, wenngleich die erhöhte Volatilität von über 57 Prozent auf möglicherweise anhaltende Kursschwankungen hindeutet.

