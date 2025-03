Am Donnerstag, 13. März veröffentlicht die Port of Rotterdam Authority ihren Jahresbericht 2024 "Auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft". Dieser Titel spiegelt wider, wie der Rotterdamer Hafen im Jahr 2024 gearbeitet hat. Foto © Rotterdamer Hafen Trotz geopolitischer Spannungen und wirtschaftlicher Unsicherheiten hat der Rotterdamer Hafen seine...

Den vollständigen Artikel lesen ...