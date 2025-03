New York - UN-Generalsekretär António Guterres warnt vor einer weiteren Eskalation im Jemen. Er rufe zu "äußerster Zurückhaltung und zur Einstellung aller militärischen Aktivitäten" auf, wie ein Sprecher von Guterres sagte."Jede weitere Eskalation könnte die regionalen Spannungen verschärfen und den Kreislauf der Vergeltung anheizen, der den Jemen und die Region weiter destabilisieren könnte", so der Sprecher weiter. Das könne die ohnehin schon katastrophale humanitäre Lage im Land "ernsthaft gefährden".Die USA hatten am Wochenende zum ersten Mal seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump Stellungen der Huthi-Miliz im Jemen angegriffen. Vorausgegangen waren Attacken auf Handelsschiffe im Roten Meer.