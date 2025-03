USD/CHF schwächt sich im frühen europäischen Handel am Montag auf fast 0,8845 und verliert 0,17% an diesem Tag. - Wirtschaftliche Unsicherheit und geopolitische Risiken fördern die Zuflüsse in sichere Häfen und stützen den Schweizer Franken - Es wird erwartet, dass die Fed ihren Leitzins im Bereich von 4,25% bis 4,5% am Mittwoch beibehält. - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...