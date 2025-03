Der Australische Dollar steht vor Herausforderungen, da Trump am 2. April reziproke, sektorale Zölle verhängen will - Chinas Einzelhandelsumsätze stiegen im Januar-Februar um 4% im Vergleich zum Vorjahr, nach einem Anstieg von 3,7% im Dezember - Die Markterwartungen deuten darauf hin, dass die Fed ihre aktuelle Geldpolitik am Mittwoch unverändert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...