De Longhi hat im Geschäftsjahr 2024 einen beachtlichen Konzerngewinn von 310,7 Millionen Euro erzielt. Dies entspricht einer Steigerung von 24% gegenüber dem Vorjahr. Die Aktie des italienischen Haushaltsgeräteherstellers notiert aktuell bei 31,36 Euro, was einem Rückgang von 7,76% im vergangenen Monat entspricht. Besonders bemerkenswert ist der Dividendenbeschluss des Verwaltungsrats: Mit 1,25 Euro je Aktie wird die Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr (0,67 Euro) nahezu verdoppelt.

Der Nettoumsatz des Konzerns wuchs um 14% auf 3,50 Milliarden Euro. Gleichzeitig konnte das bereinigte EBITDA um 26% auf 559,8 Millionen Euro gesteigert werden, was die verbesserte operative Effizienz des Unternehmens unterstreicht. Diese positiven Finanzkennzahlen spiegeln sich auch im Jahresverlauf wider - seit Anfang 2025 verzeichnet die Aktie trotz der jüngsten Kursrückgänge ein Plus von 5,31%.

Regionale Entwicklung zeigt unterschiedliche Dynamiken

In Europa bleibt De Longhi auf Wachstumskurs. Der Umsatz in dieser Region stieg um 9,5% auf 2,15 Milliarden Euro, was die Bedeutung des europäischen Marktes für den Konzern unterstreicht. Auch in Amerika entwickelten sich die Geschäfte positiv mit einem Umsatzplus von 5,9% auf 652,3 Millionen Euro. Der Nahe Osten, Indien und Afrika trugen ebenfalls zum Wachstum bei, hier stieg der Umsatz um 9,2% auf 203,1 Millionen Euro.

Einzig die Region Asien-Pazifik verzeichnete einen Rückgang. Hier sank der Umsatz um 6,2% auf 488,4 Millionen Euro. Dennoch liegt der aktuelle Kurs mit 31,36 Euro noch immer 19,51% über dem 52-Wochen-Tief von 26,24 Euro, das im August 2024 erreicht wurde.

Optimistischer Ausblick trotz kurzfristiger Kursschwäche

Am 13. März 2025 fiel die De Longhi-Aktie unter die 50-Tage-Linie, was auf eine kurzfristige Schwächephase hindeutet. Die Aktie liegt aktuell 2,23% unter diesem wichtigen Indikator für kurzfristige Kursentwicklungen. Dennoch befindet sich das Papier in einem langfristigen Aufwärtstrend, der seit Mitte Januar 2025 anhält. Mit 3,24% liegt die Aktie über dem 200-Tage-Durchschnitt, was die mittel- bis langfristig positive Tendenz bestätigt.

Für das Geschäftsjahr 2025 zeigt sich De Longhi optimistisch und prognostiziert ein weiteres Umsatzwachstum zwischen 5% und 7%. Das EBITDA soll auf 580 bis 600 Millionen Euro steigen, was die positive Entwicklung des Vorjahres fortsetzen würde. Diese Prognose unterstreicht das Vertrauen des Managements in die nachhaltige Wachstumsstrategie des Unternehmens, trotz der Herausforderungen in einzelnen Regionen.

