© Foto: picture alliance / imageBROKER | Arnulf Hettrich

Die SAP-Aktie hat in den letzten Wochen stark korrigiert. Wie es nach der ersten Abverkaufswelle um die Aktie steht, soll ein Blick in den Chart klären.Über viele Monate hinweg gehörten die Anteile des Indexschwergewichtes SAP zu den treibenden Kräften hinter der DAX-Rallye, die gegenüber dem US-Gesamtmarktindex S&P 500 zu einer inzwischen beachtlichen Outperformance geführt hat. Doch mit dem Abverkauf von US-Technologiewerten gerieten auch die Aktien der Walldorfer unter Druck. So wurde SAP in den vergangenen Wochen zum Bremsklotz für den deutschen Leitindex, der sich jedoch auf die Unterstützung der übrigen seiner Mitglieder und das hunderte Milliarden Euro schwere Investitionspaket der …