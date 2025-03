© Foto: Symbolbild

Die Aktie des Münchner Beteiligungsunternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, angeschlagene Firmen zu übernehmen und wieder fit zu machen, geht gerade in Richtung Allzeithochs. Als Grund dafür ist die Beteiligung an Steyr Motors auszumachen. Die Aktie der Tochtergesellschaft hat mehrere hundert Prozent in den vergangenen Wochen zugelegt. Klingt alles verrückt, aber das ist in dem Rüstungshype alles möglich. Die Frage jetzt: Ist das nur ein kurzer Hype, oder steckt da wirklich mehr dahinter? Wir haben uns für Sie das Ganze mal genauer angeschaut - das Geschäftsmodell, die aktuellen Entwicklungen und wie die Aktie bewertet wird. Lesen Sie weiter, denn es wird spannend.

Mutares und Steyr - ein perfektes Match?

Mutares ist bekannt dafür, Unternehmen in Schieflage zu übernehmen, sie auf Vordermann zu bringen und dann mit sattem Gewinn weiterzuverkaufen. Ein Paradebeispiel dafür ist die österreichische Steyr Motors. Die Firma, spezialisiert auf Motoren für militärische und zivile Anwendungen, lag vor der Übernahme am Boden. Doch Mutares krempelte den Laden um, strukturierte das Geschäft neu und brachte Steyr im Oktober 2024 an die Börse.

Seitdem gibt es für die Aktie von Steyr nur eine Richtung: steil nach oben! Die Euphorie ist groß: Ein Riesen-Deal aus Brasilien, der Steyr Aufträge im Wert von 200 Millionen Euro bis 2027 sichert. Die Nachfrage nach Rüstungsgütern steigt und das Unternehmen profitiert kräftig davon.

Kein Wunder, dass auch Mutares-Anleger jubeln. Mit einem 71-Prozent-Anteil an Steyr schwimmt das Mutterunternehmen direkt auf der Erfolgswelle mit. Die Folge? Die Mutares-Aktie hat in den letzten Wochen zweistellig zugelegt und gehört mittlerweile zu den heißesten Aktien im SDAX.

Blick auf die Charttechnik - Wie weit kann es noch gehen?

Charttechnisch sieht das Ganze verdammt spannend aus. Die Mutares-Aktie hat zuletzt einige wichtige Widerstände pulverisiert und neue Mehrwochenhochs erklommen. Besonders auffällig: Der Kurs notiert aktuell weit über den gleitenden Durchschnitten der letzten 50 und 200 Tage. Dies ist ein klares Zeichen dafür, dass hier ordentlich Kaufdruck herrscht.

Aber Achtung! Nach solch heftigen Anstiegen sind oftmals Korrekturen, bzw. Konsolidierungen, fast schon vorprogrammiert. Wer jetzt noch einsteigen will, sollte also darauf achten, ob es bald zu einem Rücksetzer kommt. Trotzdem bleibt der langfristige Trend positiv - vor allem, wenn Steyr weiter durch die Decke geht, aber das ganze sieht schon recht steil aus. Und bei Steyr ist der RSI oben am Anschlag bei 100!

Ein weiteres Indiz für das hohe Interesse ist, dass das Handelsvolumen zuletzt regelrecht explodiert ist. Die nächste Hürde für Mutares ist die 45-Euro-Marke. Diese könnte ein knackiger Widerstand werden, während nach unten bei 35 Euro eine solide Unterstützung liegt.

Fundamentale Bewertung - Ist Mutares noch ein Kauf?

Fundamental sieht es bei Mutares recht gut aus. Die Macher haben in den letzten Jahren richtig was auf die Beine gestellt und gezeigt, dass sie aus maroden Firmen wieder echte Perlen machen können. Und dann der Börsengang von Steyr Motors - Ein absoluter Volltreffer! Der hat den Wert des Unternehmens ordentlich nach oben getrieben.

Die Bewertung: Wenn man sich die erwarteten Gewinne für 2025 bis 2027 anschaut - da reden wir von 5,0 bis 7,6 Euro pro Aktie - dann wirkt das aktuelle Kursniveau nicht überzogen. Und dann gibt es da noch die Dividende, die Mutares ausschüttet. Das Unternehmen ist bekannt für ihre hohen Ausschüttungen, die sie durch die Verkaufserlöse von Beteiligungen finanzieren. Also, wer auf stabile Renditen steht, der könnte hier wirklich auf seine Kosten kommen.

Alles in allem klingt das nach einer spannenden Sache. Es sollte sich lohnenl, genauer hinzuschauen! Zusätzlich könnte das Unternehmen von einem möglichen Rüstungs- und Infrastruktur-Boom profitieren. Viele der aktuellen Beteiligungen haben ordentlich Potenzial und könnten in den nächsten Jahren noch für einige positive Überraschungen sorgen.

Wer einen langen Atem hat und und es schafft, bei einem Rücksetzer einzusteigen, könnte bei Mutares goldrichtig liegen. Die Mischung aus solidem Geschäftsmodell, starker Kursentwicklung und attraktiver Dividende macht die Aktie definitiv interessant. Aber selbst auf aktuellem Niveau ist Mutares nicht wirklich zu teuer. Dennoch gibt es immer ein Risiko: Sollte Steyr Motors plötzlich einbrechen, könnte das auch Mutares treffen. Aber solange der Motor weiter brummt, sieht es nach einer spannenden Investmentchance aus.

