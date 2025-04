EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Mutares erreicht Nettoergebnis der Holding im ersten Quartal 2025 von EUR 29,5 Mio. - Weiterer Teil-Exit von Steyr Motors und von Alcura Care und volle Exit-Pipeline



29.04.2025 / 07:30 CET/CEST

Mutares erreicht Nettoergebnis der Holding im ersten Quartal 2025 von EUR 29,5 Mio. - Weiterer Teil-Exit von Steyr Motors und von Alcura Care und volle Exit-Pipeline Umsatzerlöse aus Beratungsdienstleistungen und Management Fees der Mutares-Holding erreichen im ersten Quartal 2025 EUR 26,2 Mio. (Vorjahr: EUR 29,3 Mio.)

Nettoergebnis der Mutares-Holding erreicht in den ersten drei Monaten 2025 EUR 29,5 Mio. (Vorjahr: EUR 51,3 Mio.)

Umsatzerlöse im Konzern steigen um 13 % auf EUR 1.526,2 Mio. (Vorjahr: EUR 1.346,1 Mio.), EBITDA verbessert auf EUR 379,7 Mio. (Vorjahr: EUR 66,1 Mio.), Adjusted EBITDA bei EUR -30,1 Mio. (Vorjahr: EUR 14,0 Mio.)

Weitere erfolgreiche Exit-Transaktionen erwartet München, 29. April 2025 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) ("Mutares" oder "Mutares-Holding" und, zusammen mit ihren Tochterunternehmen, "Mutares-Konzern") hat sich entschieden, vorzeitig die Zahlen für das erste Quartal 2025 zu veröffentlichen. Der Auftakt in das Geschäftsjahr 2025 begann vielversprechend: Neben dem weiteren Aufbau der Exit-Pipeline und einer starken akquisitionsseitigen Pipeline konnte Mutares im ersten Quartal sowohl den Abschluss der Übernahmen von VR-Logistics, Magirus, SMA Metalltechnik, Buderus Edelstahl, GDL Anläggning & Miljö und Nervión als auch mit einem weiteren Anteilsverkauf von Aktien der Steyr Motors sowie dem angestrebten Verkauf von Alcura Care erste Exits für das Geschäftsjahr 2025 verkünden. Mutares-Holding mit stabil hohem Nettoergebnis, weiteres Wachstum auf Konzernebene

Die Umsatzerlöse der Mutares-Holding, die aus Beratungsleistungen und Management Fees aus den Portfoliounternehmen resultieren, erreichten im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 EUR 26,2 Mio. (Vorjahr: EUR 29,3 Mio.). Das Nettoergebnis der Mutares-Holding belief sich für die ersten drei Monate 2025 auf EUR 29,5 Mio. (Vorjahr: EUR 51,3 Mio.). Während hier vor allem ein erster Teil-Exit von Steyr Motors zu Buche schlägt, war das erste Quartal 2024 durch den Verkauf von Frigoscandia begünstigt. Der Mutares-Konzern erzielte im ersten Quartal 2025 Umsatzerlöse von EUR 1.526,2 Mio. (Vorjahr: EUR 1.346,1 Mio.). Der Anstieg ist insbesondere auf die hohe Akquisitionsaktivität zurückzuführen. Das Konzern-EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) wird regelmäßig von transaktionsbedingten Effekten wie Gewinnen aus günstigem Erwerb ("Bargain Purchase") der abgeschlossenen Akquisitionen sowie Entkonsolidierungseffekten beeinflusst und belief sich in den ersten drei Monaten 2025 auf EUR 379,7 Mio. (Vorjahr: EUR 66,1 Mio.). Das insbesondere um die transaktionsbedingten Einflüsse bereinigte Adjusted EBITDA [1] lag im ersten Quartal 2025 aufgrund der Vielzahl an neuen, restrukturierungsbedürftigen Beteiligungen bei EUR -30,1 Mio. (Vorjahr: EUR 14,0 Mio.). Erste Exits eingeleitet, Exitpipeline auch darüber hinaus gut gefüllt

Auf der Exit-Seite hat Mutares zum Ende des ersten Quartals eine weitere Reduzierung der Beteiligung an Steyr Motors angekündigt und in Teilen bis zum Abschlussstichtag 31. März 2025 bereits umgesetzt. Bis Mitte April 2025 hat Mutares die Beteiligung an Steyr Motors insofern von 70,9 % per 31. Dezember 2024 auf rund 40 % reduziert. Über die Aktienplatzierung an qualifizierte Investoren und über den Markt erzielte die Mutares-Holding bisher bereits Bruttoerlöse von rund EUR 74,0 Mio. Des Weiteren hat das erst im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 erworbene Portfoliounternehmen Alcura France ein unwiderrufliches Angebot für den Verkauf seines Care-Services-Geschäfts erhalten. Der Exit soll erwartungsgemäß im zweiten Quartal abgeschlossen werden. Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025 plant Mutares weitere erfolgreiche Exits: Verkaufsprozesse für Portfoliounternehmen mit einem kumulierten Umsatz von EUR 1,85 Mrd. wurden bereits angestoßen, woraus Bruttoerlöse von mehr als EUR 200 Mio. für die Mutares-Holding erzielt werden sollen. Vielversprechende operative Entwicklung in den Segmenten

Die Umsatzerlöse des Segments Automotive & Mobility beliefen sich für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 auf EUR 627,1 Mio. (Vorjahr: EUR 605,9 Mio.). Ursächlich für den Anstieg waren neben Preisanpassungen vor allem die Akquisitionen des Geschäftsjahres 2024, insbesondere von Matikon. Das EBITDA im Segment Automotive & Mobility belief sich für das erste Quartal 2025 auf EUR 68,4 Mio. (Vorjahr: EUR 29,7 Mio.). Das Adjusted EBITDA war von positiven Beiträgen aus Verhandlungen mit Kunden beeinflusst und lag in den ersten drei Monaten 2025 bei EUR 27,2 Mio. (Vorjahr: EUR 22,3 Mio.). Insgesamt sind die Beteiligungen des Segments in einigen Märkten mit einer branchenweit weiterhin schwachen Marktdynamik und volatilen Abrufen auf Kundenseite konfrontiert. Weitere wesentliche Add-on-Akquisitionen für die Amaneos und FerrAl United Gruppe sind in der finalen Prüfungsphase. Gerade in herausfordernden Zeiten in der Automobilbranche hat sich die Strategie von internationalem Wachstum, insbesondere in Bezug auf Amaneos und FerrAl United, bezahlt gemacht, um geografische und produktspezifische Schwankungen in der Nachfrage bestmöglich auszugleichen. Die Portfoliounternehmen des Segments Engineering & Technology erzielten im ersten Quartal 2025 Umsatzerlöse von EUR 436,6 Mio. (Vorjahr: EUR 224,3 Mio.). Zur Umsatzentwicklung trugen insbesondere die im Geschäftsjahr 2023 erworbene Efacec mit einem erfreulichen organischen Anstieg der Umsatzerlöse sowie die im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024 erworbene Sofinter Group bei. Auch die erst im ersten Quartal 2025 erworbenen Portfoliounternehmen Magirus und Buderus Edelstahl trugen mit signifikanten Umsatzerlösen bei. Das EBITDA belief sich auf EUR 345,6 Mio. (Vorjahr: EUR -11,7 Mio.) und ist dabei von den Gewinnen aus günstigem Erwerb ("Bargain Purchase") aus den Akquisitionen des Berichtszeitraums, namentlich von Buderus Edelstahl und Magirus, beeinflusst. Das Adjusted EBITDA belief sich auf EUR -30,7 Mio. (Vorjahr: EUR -7,6 Mio.); auch hierin spiegeln sich die genannten Akquisitionen mit planmäßig noch negativen Ergebnisbeiträgen wider, während insbesondere Efacec eine sehr erfreuliche Steigerung der Profitabilität verzeichnete. Die Umsatzerlöse des Segments Goods & Services beliefen sich ersten Quartal 2025 auf EUR 262,5 Mio. (Vorjahr: EUR 286,4 Mio.). In der Umsatzentwicklung des Segments zeigen sich gegenläufige Effekte: Die niedrigeren Umsatzerlöse aufgrund von Exits, allen voran von Frigoscandia aus dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024, konnten von den Akquisitionen nicht vollständig kompensiert werden. Das EBITDA des Segments lag im ersten Quartal 2025 bei EUR -4,4 Mio. Im Vorjahreszeitraum war das EBITDA insbesondere vom Entkonsolidierungsgewinn im Zusammenhang mit dem Verkauf von Frigoscandia begünstigt und belief sich auf EUR 52,8 Mio. Das Adjusted EBITDA lag im ersten Quartal 2025 bei EUR -6,1 Mio. (Vorjahr: EUR 0,2 Mio.). Die Entwicklung ist neben dem Wegfall des positiven Beitrags von Frigoscandia aufgrund des Exits im ersten Quartal 2024 von der rückläufigen Profitabilität bei Stuart (SRT Group) im Zusammenhang mit den planmäßig niedrigeren Umsatzerlösen beeinflusst. Andere Portfoliounternehmen des Segments, insbesondere Conexus und Terranor Group, zeigten dagegen einen erfreulichen Anstieg in der Profitabilität. Das Segment Retail & Food erzielte im ersten Quartal 2025 Umsatzerlöse von EUR 200,8 Mio. (Vorjahr: EUR 230,1 Mio.). In dieser Entwicklung wirkte sich vor allem der Erwerb von Natura zum Ende des Geschäftsjahrs 2024 positiv aus, während Lapeyre weiterhin mit einem herausfordernden Marktumfeld zu kämpfen hat. Das EBITDA des Segments belief sich für das erste Quartal 2025 auf EUR -29,2 Mio. (Vorjahr: EUR -13,5 Mio.). Das Adjusted EBITDA betrug EUR -20,1 Mio. (Vorjahr: EUR -9,7 Mio.). Hierin spiegeln sich sowohl die Entwicklung bei Lapeyre als auch der noch sehr negative Ergebnisbeitrag der neu erworbenen Natura wider. Das Adjusted EBITDA fluktuiert signifikant entlang der drei Phasen der Wertschöpfung, die Beteiligungen üblicherweise während ihrer Zugehörigkeit zu Mutares durchlaufen (Realignment, Optimization und Harvesting). Wie in der Vergangenheit wurde die Einteilung des Portfolios in diese drei Phasen mit der Veröffentlichung der Ergebnisse zum ersten Quartal des Geschäftsjahres auf Basis der erzielten Fortschritte in der Transformation und des vorgelegten und genehmigten Budgets angepasst. Operative Phase im Rahmen des Wertschöpfungszyklus Zugeordnete Beteiligungen zum 31. März 2025 Umsatz YTD 03/2025 in EUR Mio. Adj. EBITDA [2] YTD 03/ 2025 in EUR Mio. Realignment Automotive & Mobility

Peugeot Motocycles Group

Matikon



Engineering & Technology

Buderus Edelstahl

Byldis

Efacec Group

Magirus

Softiner Group



Goods & Services

Alcura

Alterga

GDL

Kuljettava

Nérvion Industries

Stuart (SRT Group)



Retail & Food

Gläserne Molkerei

Natura

Prénatal

470,9 -56,1 Optimization Automotive & Mobility

Amaneos (ohne SFC Group)

FerrAl United Group

HILO Group



Engineering & Technology

Gemini Rail und ADComms

La Rochette



Goods & Services

Ganter



Retail & Food

Lapeyre Group 630,4 11,3 Harvesting Automotive & Mobility

SFC Group



Engineering & Technology

Clecim

Donges Group

Guascor Energy

NEM Energy Group

Steyr Motors



Goods & Services

Conexus

GoCollective und ReloBus

Palmia

REDO

Terranor Group



Retail & Food

keeeper Group 425,7 15,2

Verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung Mio. EUR Q1 2025 Q1 2024 Umsatz 1.526,2 1.346,1 +/- Bestandsveränderungen 17,9 8,9 Sonstige Erträge 470,6 106,8 Materialaufwand -916,8 -774,6 Personalaufwand -458,8 -422,5 Sonstige Aufwendungen -259,4 -198,6 EBITDA 379,7 66,1 Abschreibungen -97,4 -85,4 EBIT 282,2 -19,3 Finanzergebnis -32,9 -26,1 Ertragsteuern -1,5 -9,5 Konzernergebnis 247,9 -54,9

Verkürzte Konzern-Bilanz Mio. EUR 31.03.2025 Immaterielle Vermögenswerte 381,0 Sachanlagen 1.289,2 Nutzungsrechte 499,4 Sonstige 199,8 Langfristige Vermögenswerte 2.369,4 Vorräte 1.067,0 Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen 818,5 Kurzfristige Vertragsvermögenswerte 190,4 Zahlungsmittel und -äquivalente 393,2 Zu Veräußerungszwecken gehaltene Vermögenswerte 43,7 Sonstige 316,7 Kurzfristige Vermögenswerte 2.829,5 AKTIVA 5.198,9

Mio. EUR 31.03.2025 Eigenkapital 933,2 Finanzielle Verbindlichkeiten 1.071,9 Rückstellungen 387,3 Sonstige 91,9 Langfristige Schulden 1.551,1 Kurzfristige Verbindlicheiten aus Lieferungen und Leistungen 885,5 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 713,1 Kurzfristige Vertragsverbindlichkeiten 411,0 Rückstellungen 186,8 Sonstige 518,4 Kurzfristige Schulden 2.714,7 PASSIVA 5.198,9

