Fair Value REIT-AG verlängert langfristig mit Parkhausbetreiber in Rostock

Langen, den 17. März 2025.? Die Fair Value REIT-AG (ISIN: DE000A0XFSF0) hat für ihr wertmäßig größtes Objekt im Portfolio, die "Galerie Rostocker Hof", mit dem bereits seit 1995 in der Immobilie tätigen Parkhausbetreiber Contipark einen langfristigen Mietvertrag für die Bewirtschaftung der 300 Parkplätze des Parkhauses abgeschlossen. Der Pachtvertrag wurde auf Basis einer über Jahrzehnte gewachsenen Geschäftsbeziehung und als Resultat einer deutschlandweiten Ausschreibung bis 2040 verlängert. In diesem Zusammenhang hat die Fair Value REIT-AG den Pachtzins auf ein marktgerechtes Niveau angehoben. Contipark betreibt und managt Parkeinrichtungen an über 570 Standorten in Deutschland und Österreich und ist damit Marktführer im deutschen Markt.

Björn Erasmus, zuständiger Assetmanager der Liegenschaft, zeigt sich zufrieden und erklärt: "Nachdem wir bereits vor wenigen Jahren ein langfristiges Mietverhältnis mit dem Hotelbetreiber und neuen Ankermieter "Penta Hotels" abgeschlossen haben, unterstreicht die nun erreichte langfristige Verlängerung mit Contipark die Attraktivität und Vitalität des Einkaufszentrums."

Im Ergebnis hat die Fair Value REIT-AG die "Galerie Rostocker Hof" durch aktives Assetmanagement zukunftsfähig aufgestellt und die immobilienwirtschaftlichen Kennzahlen deutlich verbessert: der WALT steigt auf über neun Jahre, eine Vollvermietung ist nahezu erreicht und die jährlichen Mieteinnahmen erhöhen sich gegenüber Ende 2024 um zehn Prozent auf ca. € 4,4 Mio.

Die im Herzen der Rostocker Innenstadt gelegene "Galerie Rostocker Hof" beherbergt auf über 19.000 m² u. a. eine hochwertig besetzte Einkaufspassage, ein Hotel sowie Büros und Arztpraxen.

Ende der Pressemittelung

Über die Fair Value REIT-AG



Die Fair Value REIT-AG ist ein Real Estate Investment Trust mit Fokus auf den Besitz und das Management von Gewerbeimmobilien in deutschen Regionalzentren. Schwerpunkt der Investitionstätigkeit sind vor allem Büro-, Logistik- und Einzelhandelsimmobilien. Die breite Streuung der Standorte und Objekte sowie die gute Bonität der Mieter bilden ein stabiles Fundament für die Wertentwicklung des Bestandsportfolios. Die Gesellschaft investiert sowohl direkt in Immobilien als auch indirekt über den Erwerb von Beteiligungen an Immobilienpersonengesellschaften.

Eine Besonderheit des Geschäftsmodells besteht darin, dass die Investitionen sowohl auf dem Weg der Sacheinlage - also durch Tausch gegen Aktien der Fair Value REIT-AG - erfolgen können, als auch gegen Kaufpreiszahlung in Geld. Durch Outsourcing von Property-Management und Rechnungswesen baut die Gesellschaft auf einer schlanken, kosteneffizienten Struktur auf und konzentriert sich auf ihre Kernkompetenzen - das strategische Asset Management. Seine Immobilien hält der Fair Value REIT-Konzern in der Fair Value REIT-AG und in deren Tochterunternehmen.

Als REIT ist die Gesellschaft von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit, mindestens 90% des Jahresüberschusses nach HGB werden als Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet. Der Fair Value REIT-Konzern verfügt zum 30. Juni 2024 über einen Immobilienbestand von 20 Objekten mit einer Vermietungsfläche von rund 190.400 Quadratmetern. Der Marktwert beläuft sich zum Stichtag auf 263,4 Mio. Euro. Der Geschäftssitz des Unternehmens befindet sich in Langen bei Frankfurt.

Die Aktien der Fair Value REIT-AG (ISIN: DE000A0MW975) sind im General Standard an der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.

Kontakt:

Fair Value REIT-AG

Julius Stinauer

Robert-Bosch-Straße 11

63255 Langen

Telefon: +49 (0) 6103 372 49 44

E-Mail: ir@demire.ag