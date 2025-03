Während der Samsung-Chef Lee Jae Yong seine Führungsriege mit drastischen Worten auf eine existenzielle Krise einschwört, zeigt die Aktie des südkoreanischen Technologieriesen überraschend positive Signale. In einer Videobotschaft vor etwa 2.000 Führungskräften beschrieb Lee die aktuelle Situation als eine "Frage von Überleben oder Sterben" und betonte die Notwendigkeit, langfristig zu denken: "Wir müssen in die Zukunft investieren, auch wenn das bedeutet, dass wir auf unmittelbare Gewinne verzichten müssen." Ungeachtet dieser alarmierenden Worte konnte die Samsung-Aktie an der südkoreanischen Börse in Seoul einen beachtlichen Kursanstieg von 5,48 Prozent verzeichnen und schloss bei 57.700 Won. Der Anstieg folgt einem generellen positiven Trend an den asiatischen Börsen, die sich von der Erholungsrally an der Wall Street mitziehen ließen. Besonders Halbleiterwerte profitierten von dieser Entwicklung, nachdem der KI-Gigant Nvidia am Freitag ebenfalls starke Zuwächse verzeichnet hatte. Dennoch steht Samsung Electronics vor erheblichen Herausforderungen: Das Unternehmen hinkt bei der Entwicklung leistungsstarker Halbleiter für den KI-Markt hinterher und verliert gegenüber Wettbewerbern wie dem heimischen Konkurrenten SK Hynix an Boden. Auch in den Bereichen Fernsehgeräte und Smartphones musste der Konzern weltweit Marktanteile abgeben.

Düstere Prognosen für das laufende Quartal

Die wirtschaftlichen Aussichten für den größten Konzern Südkoreas bleiben angespannt. Bereits die Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2024 blieben deutlich hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Experten prognostizieren nun, dass der Betriebsgewinn von Samsung Electronics im aktuellen ersten Jahresquartal um mehr als 20 Prozent sinken könnte. Diese pessimistische Einschätzung steht im Kontrast zur momentanen Börsenstimmung, die von Optimismus hinsichtlich konsumfördernder Maßnahmen in China geprägt ist. Die Anleger in Seoul hoffen, dass solche Schritte im wichtigen Abnehmerland China positive Auswirkungen auf die südkoreanische Wirtschaft haben könnten. Der Kursanstieg der Samsung-Aktie zeigt, dass Investoren trotz der internen Krisenstimmung weiterhin Vertrauen in die langfristige Strategie des Technologiekonzerns haben oder zumindest auf eine baldige Erholung des Marktes spekulieren.

