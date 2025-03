ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 87 Euro auf "Buy" belassen. Die Anleger seien zuletzt enttäuscht gewesen, dass das Aktienrückkaufprogramm der Münchner nicht ausgeweitet wurde, schrieb Analyst Patrick Hummel in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Er hält aber eine Aufstockung nach der Hauptversammlung im Mai für wahrscheinlich. Insgesamt hält er den Anlagehintergrund in puncto Free-Cashflow- und Ausschüttungen für intakt./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2025 / 06:45 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005190003