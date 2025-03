DJ Porsche-Erben erwägen Teilverkauf von VW-Aktien - Zeitung

DOW JONES--Die Volkswagen-Eigentümerfamilien Piëch und Porsche erwägen einem Zeitungsbericht zufolge einen Teilverkauf ihrer Aktien an dem Wolfsburger DAX-Konzern. Innerhalb des engsten Kreises liege diese Option seit Monaten auf dem Tisch, berichtet die Bild-Zeitung unter Berufung auf mit dem Thema vertraute Personen. In Szenarien soll der Anteil durch einen "Mini-Exit" an den Stammaktien mal auf 50, mal auf 45 Prozent reduziert worden sein. An den Machtverhältnissen würde sich nichts wesentlich ändern. "Wir behalten auch dann die Kontrolle über VW", zitiert die Zeitung ein Familienmitglied. Bislang kontrollieren die Familien über die Holding Porsche SE mehr als 53 Prozent von VW.

Laut Bild-Zeitung gebe es bei den Überlegungen bisher keine Einigkeit. Während sich die beiden Familiensprecher Wolfgang Porsche und Hans Michel Piëch einen Teilverkauf vorstellen könnten, sollen jüngere Generationen diesem kritisch gegenüberstehen.

Ein Sprecher der Porsche SE erklärte, dass es weder aktuell noch im Jahr 2024 konkrete Überlegungen zur Veräußerung von VW Aktien gibt beziehungsweise gegeben habe. "Es hat auch in Bezug auf eine Veräußerung von VW-Aktien keine Gespräche mit Investoren gegeben. Die Porsche SE bekennt sich zur Rolle eines langfristig orientierten Ankeraktionärs der Volkswagen AG und ist vom Wertsteigerungspotenzial des Volkswagen Konzerns überzeugt", ergänzte der Sprecher.

VW wollte den Bericht nicht kommentieren.

