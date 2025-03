Die Einigung zwischen Union, SPD und Grünen auf milliardenschwere Investitionen in Verteidigung und Infrastruktur hat dem DAX einen starken Wochenabschluss beschert. Der Index schloss am Freitag mit einem Plus von 1,86 Prozent.Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 holt sich mit der US-Investmentgesellschaft General Atlantic einen neuen Großaktionär (10 Prozent) an Bord, der mit einer Wandelanleihe einsteigt, während die DHL Group 2024 mit 420.000 Beschwerden über Brief- und Paketprobleme konfrontiert ...

