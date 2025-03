Berlin - DKB-Chef Sven Deglow arbeitet mit seinem Team an einer neuen Strategie für die Direktbank. "Wir wollen bis zum Sommer eine Strategie für die kommenden fünf Jahre entwickeln und diese dann mit unseren Gremien besprechen", sagte Deglow dem "Handelsblatt". Vorgestellt werden solle sie vermutlich im Herbst. "Klar ist bereits heute: Wir wollen wachsen - nicht nur bei den Kundenzahlen, sondern auch beim Forderungsvolumen und verwalteten Vermögen."Für Privatkunden wolle die Bank das Wertpapiergeschäft weiter ausbauen, sagte Deglow. Bei Geschäftskunden wolle das Institut das Angebot in bestehenden Segmenten wie Erneuerbare Energien und Infrastruktur ausweiten "und künftig beispielsweise auch Rechenzentren oder Energiespeicherkraftwerke finanzieren", kündigte der DKB-Chef an. Er sei zuversichtlich, dass die Bank dabei von den Ausgabeplänen von Union und SPD im Infrastrukturbereich profitieren werde.Die DKB ist eine Tochter und die wichtigste Stütze der BayernLB. Trotz anderslautender Gerüchte 2024 sei ein Verkauf der DKB kein Thema, sagte Deglow, der seit Juli 2024 Vorstandschef des Berliner Instituts ist. "Seit ich hier bin, hat mit mir niemand über einen Verkauf der DKB gesprochen." Dass es immer wieder Gerüchte über eine Veräußerung der Direktbank gebe, fasse er als Kompliment auf, so Deglow. "Es zeigt, dass wir attraktiv sind und hier in Berlin einiges richtig machen."