clearvise AG schließt weitere clearPARTNERS Kooperation für Italien Unterzeichnung einer clearPARTNERS-Kooperation mit OPA United für Nord- und Mittelitalien

OPA United mit langjähriger Erfahrung und exzellentem Netzwerk in der Region

Klare Umsetzung der Wachstumsstrategie in Italien Frankfurt, 17. März 2025 - Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Portfolio aus Wind- und PV-Anlagen, setzt ihren Wachstumskurs konsequent fort und erweitert ihr Netzwerk strategischer Partnerschaften. Mit dem auf Planung und Errichtung von PV-Anlagen spezialisierten Ingenieurbüro OPA United konnte clearvise nun eine weitere regionale Kooperationspartnerschaft in Italien vereinbaren. Diese Zusammenarbeit ist die dritte Kooperation im Rahmen des clearPARTNERS-Programms und konzentriert sich auf die gemeinsame Entwicklung von Photovoltaikanlagen mit Fokus auf Nord- und Mittelitalien.



Petra Leue-Bahns, CEO der clearvise AG, betont: "Mit OPA United gewinnen wir einen erfahrenen regionalen Partner, der unser Wachstum in Italien mit seinem tiefgehenden Know-how insbesondere für regionale Genehmigungsverfahren und seinem exzellenten Netzwerk unterstützt. Wir setzen damit unsere Strategie des planbaren und nachhaltigen Wachstums aus eigener Kraft weiter um und treiben die Energiewende in Europa aktiv voran."



Aus der Kooperation zwischen clearvise und OPA United entstehen wichtige Synergien. OPA United verfügt als renommierter lokaler Akteur über ein exzellentes Netzwerk zu Kommunen, Netzbetreibern und Landbesitzern. Mit mehr als 13 Jahren Erfahrung in Genehmigungsverfahren, Entwicklung, Design und Bau von Photovoltaikanlagen ergänzt das Unternehmen ideal die Kompetenzen von clearvise als wachstumsstarkem IPP.



Die Partnerschaft mit OPA United steht im Einklang mit der Wachstumsstrategie von clearvise. Das Unternehmen setzt auf nachhaltiges Wachstum aus eigener Kraft und strebt an, durch diversifizierte Projektentwicklungen planbar die Wachstumsziele zu erreichen. Die neue Kooperation unterstreicht erneut den Erfolg des clearPARTNERS-Programms für die Entwicklung rentabler Projekte erneuerbarer Energien.



Über clearvise

Die clearvise AG ist ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Beteiligungsportfolio aus onshore Wind- und Solarparks.



Auf Basis einer Drei-Säulen-Akquisitionsstrategie konzentriert sich die Gesellschaft darauf, ihr Portfolio profitabel auszubauen und schafft mit den individuellen Modellen clearSWITCH, clearPARTNERS und clearVALUE Mehrwert für alle Beteiligten. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr verschiedener deutscher Börsen sowie via XETRA gehandelt (www.clearvise.com).



Kontakt Unternehmenskontakt Medienkontakt clearvise AG Kirchhoff Consult GmbH Investor Relations Team clearvise Jan Hutterer Tel.: +49 69 2474 3922 0 Tel.: +49 40 60 91 86 65 E-Mail: ir@clearvise.com E-Mail: clearvise@kirchhoff.de



