© Foto: Gina Sanders - Adobe Stock

Die UBS hat ihre Goldpreisprognose nach oben korrigiert. Grund dafür sind die zunehmenden Anzeichen für einen langwierigen globalen Handelskrieg, so die Analysten.Gold auf dem Höhenflug - und es geht weiter! Die UBS-Analysten Wayne Gordon und Giovanni Staunovo erwarten, dass der Preis für das Edelmetall in den nächsten zwölf Monaten auf 3.200 Dollar pro Unze klettert. Der Grund? Der globale Handelskrieg eskaliert - und Gold wird in Krisenzeiten zum Fluchtpunkt für Investoren. Besonders Donald Trumps Zollhammer, der ab dem 2. April neue Handelsbarrieren aufzieht, könnte den Run auf Gold weiter befeuern. Die Märkte zittern, Anleger flüchten in den sicheren Hafen! Gold - das am vergangenen …