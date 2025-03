Nach einer schwachen ersten März-Woche (-9,1%) konnte sich die Netflix-Aktie in der vergangenen Woche per Saldo um 3% erholen. Rückblick: Die Netflix-Aktie war im Februar über die runde 1.000-Dollar-Marke ausgebrochen und danach bis auf das Allzeithoch bei 1.064,50 USD gestiegen. Anschließend gingen die Notierungen jedoch in eine Korrektur ...

