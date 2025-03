Die Aktie des europäischen Flugzeugbauers Airbus legte am Montagvormittag im XETRA-Handel deutlich zu und stieg um 0,9 Prozent auf 170,66 EUR. Im Tagesverlauf erreichte das Papier sogar einen Spitzenwert von 170,86 EUR. Diese positive Entwicklung zeigt die relative Stärke des Unternehmens in einem herausfordernden Marktumfeld, besonders im Vergleich zum amerikanischen Konkurrenten Boeing, der seit Anfang 2024 mit einer anhaltenden Abwärtsbewegung zu kämpfen hat. Bemerkenswert ist, dass der aktuelle Kurs der Airbus-Aktie nur 3,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 177,36 EUR liegt, das am 3. März 2025 erreicht wurde. Im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 124,74 EUR vom Oktober 2024 bedeutet dies einen beachtlichen Anstieg von 36,81 Prozent. Die guten Zahlen des letzten Quartalsberichts vom Februar untermauern diese positive Entwicklung: Airbus konnte ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,07 EUR präsentieren, was im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (1,85 EUR) eine deutliche Steigerung darstellt. Auch beim Umsatz verzeichnete das Unternehmen einen Zuwachs von 8,00 Prozent auf 24,72 Milliarden EUR.

Ausblick und Analystenschätzungen

Für die kommenden Monate zeigen sich Finanzexperten optimistisch. Das durchschnittliche Kursziel für die Airbus-Aktie liegt bei 173,44 EUR, was weiteres Wachstumspotenzial andeutet. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr wurde auf 2,61 EUR angehoben, nachdem im Vorjahr 2,00 EUR je Wertpapier ausgeschüttet wurden. Für das Gesamtjahr 2025 erwarten Analysten ein Ergebnis von 6,73 EUR je Aktie. Anleger blicken gespannt auf die Veröffentlichung der Q1 2025-Finanzergebnisse, die für den 30. April 2025 angekündigt ist. Während der gesamte DAX am Montag nur leichte Kursgewinne verzeichnete, konnte sich die Airbus-Aktie mit ihrer überdurchschnittlichen Performance positiv abheben und unterstreicht damit ihre Position als eines der Schwergewichte im deutschen Leitindex.

