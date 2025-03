Panasonic beteiligt sich mit 30 Millionen Euro am Wärmepumpen-Software-Anbieter Tado. Die Japaner wollen so ihre Aquarea-Wärmepumpen optimieren. Die japanische Panasonic Corporation hat sich über eine Tochtergesellschaft an dem Anbieter für Home-Energy-Management, Tado, beteiligt. Wie Panasonic mitteilte, erfolgt das finanzielle und operative Engagement über die Heating & Ventilation A/C Company. Durch eine Kapitalbeteiligung in Höhe von 30 Millionen Euro werde Panasonic seine Zusammenarbeit mit ...

