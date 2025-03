DJ FDA prüft Bayer-Arznei Finerenon gegen Herzinsuffizienz beschleunigt

DOW JONES--Die US-Gesundheitsbehörde FDA prüft die Zulassung des Bayer-Wirkstoffs Finerenon zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit Herzinsuffizienz in einem beschleunigten Verfahren. Das teilte das Unternehmen in Berlin mit. Eine Zulassung verkürzt sich damit in der Regel von 10 auf 6 Monate.

Eine erweiterte Indikation zur Behandlung von Herzinsuffizienz mit einer linksventrikulären Ejektionsfraktion von mindestens 40 Prozent für die USA könnte damit im dritten Quartal erteilt werden, so Bayer.

Das unter dem Markennamen Kerendia geführten Medikament wird bisher in mehr als 90 Ländern zur Behandlung erwachsener Patienten mit chronischer Nierenerkrankung in Verbindung mit Typ-2-Diabetes eingesetzt. Das Medikament gilt als möglicher Blockbuster.

