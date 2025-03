EQS-Media / 17.03.2025 / 10:29 CET/CEST

Score Capital AG: Pünktliche Rückzahlung der Anleihe 2020/2025

München, 17. März 2025 - Die Score Capital AG, pan-europäischer Spezialist für Working-Capital-Finanzierungen im Profi-Fußball, hat die am 16. März 2025 fällige Anleihe vollständig und fristgerecht zurückgezahlt. Die Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem festen jährlichen Coupon von 5,0 Prozent wurde damit planmäßig getilgt.

"Die Anleihe war sowohl für die Score Capital AG als auch für unsere Anleger ein voller Erfolg. Sämtliche Zinszahlungen erfolgten stets pünktlich, wodurch wir das Vertrauen am Kapitalmarkt weiter stärken konnten. Dies hat es uns ermöglicht, im vergangenen November eine weitere Unternehmensanleihe zu platzieren, die sich neben institutionellen Investoren auch an private Anleger richtet", erklärt Stephan Schnippe, Gründer und Vorstand der Score Capital AG. Die neue Anleihe 2024 (ISIN DE000A383V65) hat eine verkürzte Laufzeit von drei Jahren und bietet einen attraktiven jährlichen Coupon von 8,0 Prozent.



Über Score Capital AG

Das Management-Team der Score Capital AG gilt als Initiator der modernen Fußballfinanzierung und ist seit über 20 Jahren führend in der Strukturierung und Abwicklung innovativer Finanzierungsmodelle für Profifußballvereine. Als Innovationsführer wurden mehr als 800 Transaktionen mit einem Volumen von 2,5 Milliarden EUR erfolgreich umgesetzt. Score Capital unterstützt Clubs mit Finanzierungslösungen auf Basis des Erwerbs von Einzelforderungen aus Spielertransfers, Sponsoring, Broadcasting sowie UEFA-Wettbewerben. Die Score Capital AG versteht sich im Wesentlichen als Händler von Fußballforderungen und erzielt Erträge u.a. aus dem An- und Verkauf der Forderungen. Seit Unternehmensgründung hat die Score Capital AG noch keinen einzigen Forderungsausfall zu verzeichnen.

Disclaimer: Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Aufforderung zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren Score Capital AG dar.



