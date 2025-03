Baar - Die auf Private-Equity-Investments spezialisierte Partners Group trennt sich von einem Engagement. Die 2019 in Teilen und 2021 vollständig zugekaufte Stromverbindung Greenlink wird an die Baltic Cable AB und Equitix verkauft. Der Deal bewertet Greenlink mit insgesamt mehr als 1 Milliarde Euro, wie Partners Group am Montag mitteilt. Greenlink besteht aus zwei Umwandlungsstationen sowie einem rund 190 Kilometer langen Unterseekabel in der irischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...