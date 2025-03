Die DWS-Aktie jagt 2025 von einem Hoch zum nächsten. Nun steigt das Papier auch noch in den MDAX auf. Zudem gibt es eine personelle Umbildung, die gerade beim Thema Übernahme tief blicken lässt.Mit einem Plus von rund 26 Prozent steht die Aktie des Vermögensverwalters DWS Group in diesem Jahr gut da. Angetrieben wird die Rally vom Höhenflug des DAX und der Hoffnung auf mehr Investitionen in Deutschland und Europa - und in der Folge auf einen starken Wachstumsimpuls.Die Aktie steuert im heutigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...