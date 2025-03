Surefire Resources erhält Fördermittel für Forschung

Anzeige / Werbung Surefire Resources hat eine Forschungs- und Entwicklungsrückerstattung in Höhe von 439.000 AUD erhalten. Das Unternehmen erklärte, dass diese Mittel aus dem steuerlichen Förderprogramm der australischen Regierung stammen und gezielt zur Unterstützung technologischer Innovationen in der Rohstoffbranche eingesetzt werden sollen. Surefire Resources hat eine Forschungs- und Entwicklungsrückerstattung in Höhe von 439.000 AUD erhalten. Das Unternehmen erklärte, dass diese Mittel aus dem steuerlichen Förderprogramm der australischen Regierung stammen und gezielt zur Unterstützung technologischer Innovationen in der Rohstoffbranche eingesetzt werden sollen. Einsatz der Fördermittel im Victory Bore Vanadium-Projekt Surefire Resources gab an, die erhaltenen Gelder für Forschungsarbeiten an seinem vollständig unternehmenseigenen Victory Bore Vanadium-Projekt zu nutzen. Ziel des Projekts sei es, hochreine Vanadiumprodukte zu entwickeln, die insbesondere für die Batterie- und Stahlindustrie von Bedeutung seien. Die Rückerstattung diene unter anderem der Weiterentwicklung neuer Verarbeitungstechnologien sowie der Durchführung von Tests zur Gewinnung von hochreinem Aluminiumoxid (HPA). Steuerliche Forschungsförderung in Australien Das Unternehmen erläuterte, dass das Förderprogramm der Regierung australische Firmen mit einem Jahresumsatz von weniger als 20 Millionen AUD begünstige. Diese Unternehmen könnten eine Rückerstattung von 43,5 Cent pro investiertem Forschungsdollar erhalten. Die Maßnahme solle dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität in der Industrie zu erhöhen sowie technologische Fortschritte zu beschleunigen. Finanzielle Stärkung und zukünftige Entwicklungen Surefire Resources teilte mit, dass die erhaltenen Mittel die finanzielle Situation des Unternehmens verbesserten und eine beschleunigte Umsetzung laufender Forschungsinitiativen ermöglichten. Das Management stellte in Aussicht, die Entwicklungen im Bereich der Vanadium- und Aluminiumoxidverarbeitung weiter auszubauen, um die Marktposition des Unternehmens im Sektor der kritischen Mineralien zu stärken. Enthaltene Werte: XD0002058432,AU000000SRN2

