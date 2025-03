Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Samsung | Bayer | SFC Energy - Muatres ist die bessere Wahl als Steyr ? Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran ? Die Börsenlounge gibt es täglich um 12 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung DAX - leicht im Plus Tops & Flops - VW-Familie ganz weit vorne Buffett kauft in Japan dazu Amazon hat Interesse an Broadcom-Konkurrent Samsung - wie ernst ist die Lage Nächster Satelliten-Wert zweistellig im Plus Rüstungsaktie von der Insel Termine - Nike ist diese Woche an der Reihe Bayer - Fasttrack für Herzmedikament ProSieben - neuer Großaktionär SFC Energy - der doppelte Profiteur!