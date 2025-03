Strategy hat sich in den letzten Jahren als die beste Möglichkeit erwiesen, eine Portion Bitcoin im Portfolio zu haben, ohne direkt in Bitcoin zu investieren. Doch Jeff Park, Head of Alpha Strategies beim Krypto-Asset-Manager Bitwise, sieht Strategy in einem etwas anderen Licht: "Ich betrachte MicroStrategy im Wesentlichen als den Altcoin des traditionellen Finanzmarktes (TradFi)". "Es hat diese einzigartige Eigenschaft, dass die Volatilität etwas anders ist als bei Bitcoin", sagte Park und fügte ...

