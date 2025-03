Anzeige / Werbung

Die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076) sendet nach Wochen des Abwärtsdrucks erste Signale der Erholung. Nach dem Erreichen eines markanten Tiefs bei rund 165 USD konnte sich die Aktie zuletzt deutlich erholen und beendete den Handelstag am Freitag mit einem satten Plus bei 183,12 USD. Die Frage, die Anleger nun beschäftigt: Ist dies der Auftakt einer nachhaltigen Trendwende, oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...