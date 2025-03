Frankfurt/Main - Der Dax hat den Trend vom Handelsstart am Montag fortgesetzt und sich am Mittag im Plus gehalten. Gegen 12:30 wurde der Leitindex mit rund 23.045 Punkten berechnet, was einem Plus 0,3 Prozent zum Schlussniveau vom Freitag entspricht."Das Marktumfeld zeichnet sich aktuell durch eine tendenzielle Kaufzurückhaltung bei einem grundsätzlich positiven Sentiment aus", sagte der Börsenanalyst Andreas Lipkow. "Der Gesamtmarkt wird zum Wochenauftakt von einer größeren Nachfrage nach den Aktien aus dem Automotive-Sektor angetrieben." Tatsächlich führten die Wertpapiere der Porsche-Holding gegen Mittag die Kursliste an, gefolgt von Bayer und Volkswagen. Symrise, Adidas und Zalando rangierten indes am unteren Ende.Die europäische Gemeinschaftswährung war am frühen Montagnachmittag stärker: Ein Euro kostete 1,0906 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9169 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 71,42 US-Dollar; das waren 84 Cent oder 1,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.