Das Sportunternehmen PUMA hat einen Vertrag mit der Premier League, der weltweit meistgesehenen Fußballliga, unterzeichnet. Die neue Zusammenarbeit ist Teil der Strategie PUMAs, die Marke und die Glaubwürdigkeit im Performance-Geschäft zu stärken.

Im Rahmen dieser bedeutenden Zusammenarbeit wird PUMA offizieller Balllieferant der Premier League und stellt ab der Saison 2025/26 bei allen Ligaspielen Spielbälle zur Verfügung.

PUMA wird die Premier League auch bei zahlreichen Initiativen unterstützen, von Fußballprogrammen, die Talente fördern, bis hin zu großen Marketingkampagnen und Veranstaltungen wie der Premier League Summer Series, die im Juli in den Vereinigten Staaten stattfinden wird.

"Die Zusammenarbeit mit der Premier League, der weltweit meistgesehenen Fußballliga, ist ein wichtiger Schritt in PUMAs Brand-Elevation-Strategie", sagte PUMA-CEO Arne Freundt. "Wir freuen uns darauf, unsere Performance-Technologie an die Spitze des Spiels zu bringen und mit den vielen Fans weltweit in Kontakt zu treten. Wenn der PUMA-Ball bei jedem Spiel dieser unglaublichen Liga im Mittelpunkt steht, werden wir unvergessliche Momente für Spieler und Fans gleichermaßen schaffen."

Die Premier League, die in 900 Millionen Haushalten in 189 Ländern ausgestrahlt wird, bietet eine unvergleichliche Plattform für Sichtbarkeit und internationales Wachstum. Mit der enormen globalen Reichweite der Premier League und PUMAs Engagement für Performance und Innovation wird diese Zusammenarbeit sowohl die Markenbekanntheit als auch das Engagement fördern und Fans, Athleten und Communities gleichermaßen ein erstklassiges Erlebnis bieten.

PUMA ist durch seine offizielle Partnerschaft mit Manchester City, dem aktuellen Meister der Liga, bereits stark in der Premier League vertreten. Darüber hinaus gehören mehrere Top-Spieler der Premier League, darunter Jack Grealish (Manchester City), Kai Havertz (Arsenal), James Maddison (Tottenham Hotspur), Harry Maguire (Manchester United), Jordan Pickford (Everton) und Marc Cucurella (Chelsea), zu PUMAs wachsendem Kreis von Spitzenspielern.

Richard Masters, Geschäftsführer der Premier League, fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr, PUMA als offiziellen Balllieferanten der Premier League begrüßen zu dürfen. PUMA kann auf eine stolze, langjährige Geschichte im Fußball zurückblicken und wir freuen uns darauf, den neuen Ball ab diesem Sommer bei all unseren Spielen zu sehen. Wir freuen uns darauf, bei einer Reihe von Projekten zusammenzuarbeiten, um die unglaubliche Arbeit, die in den Communities geleistet wird, voranzutreiben und die Fans weltweit zu begeistern."

PUMA

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken und entwirft, entwickelt, verkauft und vermarktet Schuhe, Bekleidung und Accessoires. Seit mehr als 75 Jahren treibt PUMA Sport und Kultur unermüdlich voran, indem es schnelle Produkte für die schnellsten Sportler der Welt entwickelt. PUMA bietet Performance- und sportlich inspirierte Lifestyle-Produkte in Kategorien wie Fußball, Laufen und Training, Basketball, Golf und Motorsport an. PUMA arbeitet mit renommierten Designern und Marken zusammen, um Sporteinflüsse in die Straßenkultur und Mode zu bringen. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd.

Contacts:

MEDIENKONTAKT:

Luke Haidarovic Lead Marketing Global PR Media Teamsports luke.haidarovic@puma.com