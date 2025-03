Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Hinkel & Cie. GmbH gibt bekannt, dass die Geschäftsführung beschlossen hat, den Gläubigern der von ihr ausgegebenen Anleihe (ISIN DE000A2AAPX4/ WKN A2AAPX), valutierend in Höhe von EUR 920.000, mit einer ursprünglichen Laufzeit bis zum 01. April 2026 und Nachrang vorzuschlagen, mittels eines Beschlusses der Gläubiger die Laufzeit der Anleihe bis zum 31.03.2029 zu verlängern, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...