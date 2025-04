Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Hinkel & Cie. GmbH: Erste Gläubigerversammlung der Anleihe - AnleihenewsDie Hinkel & Cie. GmbH gibt bekannt, dass in der heutigen beschlussfähigen Gläubigerversammlung bei einer Präsenz von 51,1% alle Tagesordnungspunkte gemäß Veröffentlichung im Bundesanzeiger vom 18.03.2025 bezüglich ihrer Inhaberschuldverschreibung (ISIN DE000A2AAPX4/ WKN A2AAPX) jeweils mit einer qualifizierten Mehrheit genehmigt wurden, so das Unternehmen in einer Ad hoc-Mitteilung. (Ad hoc-Meldung vom 10.04.2025) (11.04.2025/alc/n/a) ...

