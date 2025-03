Washington/Brüssel/Moskau - US-Präsident Donald Trump will an diesem Dienstag mit Kremlchef Wladimir Putin über eine Beendigung des Ukraine-Kriegs sprechen. Die Chancen für eine Verständigung stünden sehr gut, sagte er an Bord der Präsidentenmaschine, wie mitreisende Reporter unter anderem von «Politico», Fox News und «New York Times» meldeten. Auch Kremlsprecher Dmitri Peskow bestätigte die Vorbereitungen für das Gespräch am Dienstag. Details, etwa ...

