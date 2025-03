Das Energieunternehmen veräußert 40% seines Sinu-9 Blocks für 150 Millionen USD an M&P und behält 32% der Beteiligung, um Expansion und Schuldenabbau zu finanzieren.

NG Energy International Corp. (GASX) hat kürzlich bedeutende Schritte unternommen, um seine Position im kolumbianischen Erdgassektor zu stärken. Am 10. Februar 2025 finalisierte das Unternehmen eine verbindliche Vereinbarung zum Verkauf einer 40-prozentigen operativen Beteiligung am Sinu-9 Block an Etablissements Maurel & Prom S.A. (M&P) für 150 Millionen US-Dollar.

Der Sinu-9 Block, gelegen im Department Córdoba in Kolumbien, umfasst etwa 311.353 Hektar. Zum 31. Dezember 2023 wurden die nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven (2P) des Blocks auf 158,8 Milliarden Kubikfuß (Bcf) geschätzt, während die nachgewiesenen, wahrscheinlichen und möglichen Reserven (3P) insgesamt 340,8 Bcf betragen.

Die Transaktion, die zum 1. Februar 2025 wirksam wurde, bringt NG Energy einen Erlös von 150 Millionen US-Dollar in bar. Nach Abschluss behält das Unternehmen eine 32-prozentige operative Beteiligung am Sinu-9 Block.

Strategische Vorteile der Partnerschaft

Die Zusammenarbeit mit M&P, einem global anerkannten Upstream-Energieunternehmen mit Unterstützung durch Pertamina, Indonesiens staatlichem Ölkonzern, bietet mehrere strategische Vorteile. M&P bringt umfangreiche Erfahrung in Lateinamerika und Afrika mit, was die Entwicklungsgeschwindigkeit und Effizienz des Sinu-9 Blocks voraussichtlich steigern wird. Die erhebliche Kapitalzufuhr unterstützt zudem NG Energys aggressive Entwicklungspläne sowohl für den Sinu-9 Block als auch für das Maria Conchita Feld. Diese Partnerschaft positioniert NG Energy optimal, um die Bereitstellung von Erdgas zu beschleunigen, was mit Kolumbiens Energiewendezielen im Einklang steht.

Nach der Transaktion plant NG Energy, sich im Maria Conchita Feld auf produktionssteigernde Aktivitäten zu konzentrieren und eine geophysikalische Studie über neu identifizierte Bruchzonen abzuschließen, um die Produktionskapazität zu erhöhen. Parallel dazu wird das Unternehmen mit M&P zusammenarbeiten, um den Entwicklungsplan für Sinu-9 zu aktualisieren, mit dem Ziel, die Produktion in den kommenden Jahren erheblich zu steigern.

Finanzielle Situation und Zukunftspläne

Diese Initiativen sind Teil von NG Energys breiterer Strategie, in den nächsten 2-3 Jahren ein dreistelliges Produktionswachstum zu erreichen, wobei ein Bruttoförderungsziel von 200 Millionen Kubikfuß pro Tag (MMcf/d) angestrebt wird. Der Verkaufserlös verbessert die finanzielle Flexibilität des Unternehmens und ermöglicht die Reduzierung von Schulden sowie Investitionen in die operative Entwicklung der Projekte Sinu-9 und Maria Conchita. Darüber hinaus könnten potenzielle Aktienrückkäufe oder Dividenden das Engagement des Unternehmens für die Steigerung des Shareholder Value widerspiegeln.

Der Verkauf der 40-prozentigen Beteiligung an Sinu-9 ist ein entscheidender Schritt für NG Energy International Corp., der unmittelbare finanzielle Vorteile mit strategischen operativen Partnerschaften verbindet. Diese Transaktion stärkt nicht nur die Bilanz des Unternehmens, sondern beschleunigt auch seinen Wachstumskurs in der kolumbianischen Erdgasindustrie, was mit den nationalen Energiewendezielen im Einklang steht und den Shareholder Value steigert.

