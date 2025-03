Der Ölkonzern verlagert seinen Fokus zurück auf fossile Brennstoffe, plant Personalreduktion und verkauft Anteile an Solarsparte zur Steigerung der Rentabilität

BP hat kürzlich bedeutende strategische Veränderungen bekannt gegeben, die ihre Marktposition beeinflussen werden. Der Energiekonzern notiert aktuell bei 5,12 € und liegt damit rund 17,4% unter seinem 52-Wochen-Hoch von 6,20 €, das im April 2024 erreicht wurde.

Am 13. März 2025 kündigte BP Pläne zum Verkauf eines 50%-Anteils an seiner Solareinheit Lightsource BP an. Das Unternehmen sucht einen strategischen Partner, der sowohl Kapital als auch Unterstützung für künftige Entwicklungen einbringen kann. Die Angebotsabgabe ist für Juni 2025 vorgesehen. Diese Entscheidung steht im Einklang mit BPs Strategie, auf Bedenken von Investoren zu reagieren, indem Kosten gesenkt und Investitionsrenditen verbessert werden. Die neue Partnerschaft soll die 5,7 Gigawatt an betriebsbereiten Anlagen von Lightsource BP nutzen und die Expansion in Batteriespeicher und Onshore-Windenergie vorantreiben.

Heute gab BP eine Dividende für das vierte Quartal 2024 von 0,08 US-Dollar pro Stammaktie bekannt. Die Auszahlung erfolgt am 28. März 2025. Im März 2025 führte BP zudem ein Aktienrückkaufprogramm durch und erwarb 7 Millionen Aktien zu einem Preis von 422,10 Pence pro Aktie.

Strategische Neuausrichtung und Kostenoptimierung

Im Februar 2025 verkündete BP eine strategische Neuausrichtung mit reduzierten Investitionen in erneuerbare Energien und einer Erhöhung der jährlichen Ausgaben für Öl und Gas auf 10 Milliarden US-Dollar. Diese Entscheidung zielt darauf ab, die Rentabilität zu stärken und dem Druck der Investoren nachzugeben, was eine signifikante Rückbesinnung auf traditionelle Energiequellen darstellt. Die Aktie verzeichnete in den vergangenen 30 Tagen einen Rückgang von 8,14%, konnte sich aber mit einem Plus von 5,4% seit Jahresbeginn zumindest teilweise erholen.

Im selben Monat gab BP Pläne bekannt, 5% seiner Belegschaft - etwa 4.700 Arbeitsplätze - zu streichen, um bis Ende 2026 Kosteneinsparungen von mindestens 2 Milliarden US-Dollar zu erzielen. Diese Entlassungen sind Teil der umfassenderen Strategie des Konzerns, Betriebsabläufe zu optimieren und das Vertrauen der Investoren zu stärken.

Marktausblick

Analysten gehen davon aus, dass BPs jüngste strategische Entscheidungen die Marktperformance beeinflussen könnten. Morgan Stanley senkte im August 2024 das Kursziel für BP auf 490 Pence und verwies dabei auf Bedenken hinsichtlich sinkender Ölpreise und möglichen Druck auf die Aktionärsrenditen.

Die aktuellen Maßnahmen von BP, einschließlich Veräußerungen, Dividendenerklärungen, Aktienrückkäufen und Personalabbau, spiegeln eine strategische Neuausrichtung auf traditionelle Energiequellen wider, um die Rentabilität zu steigern. Derzeit liegt die Aktie etwa 15,8% über ihrem 52-Wochen-Tief von 4,42 €, das im November 2024 erreicht wurde.

