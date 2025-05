NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Kursrally am Vortag hat die Wall Street am Mittwoch eine Verschnaufpause eingelegt. Die wichtigsten Indizes bewegten sich kaum. Die Anleger warteten mit Spannung auf die nach Handelsschluss avisierten Quartalszahlen des Halbleiterkonzerns Nvidia .

Im frühen Handel verharrte der Dow Jones Industrial nahezu unbewegt bei 42.308 Punkten. Nach dem deutlichen Kursanstieg am Dienstag bewegt sich der Leitindex inzwischen wieder auf dem Niveau der wichtigen 200-Tage-Durchschnittslinie, die den langfristigen Trend beschreibt.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,2 Prozent auf 5.909 Punkte nach unten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 stagnierte nahezu bei 21.397 Punkten.

Ein positiver Bericht von Nvidia könne die Risikobereitschaft der Anleger weiter stützen und die Aufwärtsdynamik der Börsen aufrechterhalten, sagte Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets und fuhr fort: "Der KI-Highflyer muss vor allem nachweisen, dass das Gewinnwachstum nicht deutlich abflacht und man trotz der volatilen Zollpolitik ein nachhaltiges Geschäftsmodell etabliert hat." Das deutliche Kursplus seit Anfang April lege die Messlatte extrem hoch - eine Enttäuschung der Anleger bei Vorlage der Quartalszahlen sei daher keineswegs auszuschließen. Die Aktien von Nvidia gaben zuletzt etwas nach.

Auch der Softwarekonzern Salesforce legt nach Handelsschluss seine Zahlen für das abgelaufene Quartal vor. Die Titel des SAP-Konkurrenten gaben um 0,5 Prozent nach. Tags zuvor war der Salesforce-Kurs noch um 1,5 Prozent gestiegen. Der Konzern hatte angekündigt, das Big-Data-Unternehmen Informatica zu übernehmen.

Die Anteilsscheine von Okta sackten um 12,7 Prozent ab. Das Cybersecurity-Unternehmen hatte die Anleger mit einem unerwartet schwachen Quartalsausblick enttäuscht. Die Zahlen für das erste Geschäftsquartal seien sehr ordentlich ausgefallen, allerdings habe das Unternehmen auch vor einer schwächeren Nachfrage in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld gewarnt, kommentierte der Börsenbrief Bernecker.

Der Softwarekonzern Box wiederum überraschte positiv mit der Erhöhung der Jahresziele. Damit zogen dessen Papiere um 16,7 Prozent an.

Abseits der Technologiebranche schnellten die Aktien von Abercrombie & Fitch um fast 24 Prozent in die Höhe. Die Modekette hatte nach unerwartet guten Ergebniskennziffern für das abgelaufene Quartal ihre Jahresziele erhöht.

Für Joby ging es ebenfalls um knapp ein Viertel nach oben. Der japanische Autobauer Toyota investiert 250 Millionen US-Dollar in den Lufttaxihersteller.

Ein Plus von 12,5 Prozent verzeichneten die Papiere von Vail Resorts . Der Betreiber von Skigebieten hatte Rob Katz erneut zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Katz hatte diese Position schon zwischen 2006 und 2021 inne. Analysten sehen den Führungswechsel als positiv an. So schrieben die Experten der Bank JPMorgan, dass der Manager wie schon in seiner ersten Amtszeit das Wachstum ankurbeln dürfte./la/jha/

