EQS Stimmrechtsmitteilung: SAP SE

SAP SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



15.08.2025 / 16:22 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: SAP SE Straße, Hausnr.: Dietmar-Hopp-Allee 16 PLZ: 69190 Ort: Walldorf

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 529900D6BF99LW9R2E68

2. Grund der Mitteilung Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte X Sonstiger Grund:

Freiwillige Konzernmitteilung aufgrund der Schwellenberührung zweier Tochtergesellschaften

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Daniel Hopp

Geburtsdatum: 10.10.1980

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

Dietmar Hopp Stiftung gGmbH



5. Datum der Schwellenberührung: 15.08.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 5,06 % 0,00 % 5,06 % 1228504232 letzte Mitteilung 5,04 % 0,00 % 5,04 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE0007164600 165023 61938244 0,01 % 5,04 % Summe 62103267 5,06 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher - Herr Daniel Hopp 5,06 % % 5,06 % - Hopp Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG % % % - DAH Beteiligungs GmbH 5,06 % % 5,06 % - % % % - Herr Daniel Hopp 5,06 % % 5,06 % - Hopp Verwaltungs GmbH % % % - Hopp Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG % % % - DAH Beteiligungs GmbH 5,06 % % 5,06 % - % % % - Herr Daniel Hopp 5,06 % % 5,06 % - Dietmar Hopp Zweite Familienstiftung % % % - DHFS II Holding GmbH & Co. KG % % % - DH-LT-Investments GmbH 5,06 % % 5,06 % - % % % - Herr Daniel Hopp 5,06 % % 5,06 % - Actris Beteiligungsverwaltung GmbH % % % - Actris Beteiligungs GmbH & Co. KG % % % - RMN Holding GmbH % % % - Actris GmbH 5,06 % % 5,06 % - % % % - Herr Daniel Hopp 5,06 % % 5,06 % - JoDa LT-Invest GmbH 5,06 % % 5,06 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:

Die Schwellenüberschreitung der Tochtergesellschaften erfolgt aufgrund des Beitritts der Actris GmbH und der JoDa LT-Invest GmbH zu einem bestehenden Stimmrechtspool.

Datum

15.08.2025





15.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

